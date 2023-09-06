Тюнинг "Буханки": украинские мастера превратили УАЗ в гусеничный вездеход (фото)
Микроавтобус УАЗ "Буханка" стал основой для создания оригинального вездехода. Автомобиль поставили на гусеницы.
В Украине построен очень нестандартный гусеничный вездеход. В его основе лежит внедорожный микроавтобус УАЗ-3909, также известный, как "Буханка". Подробности интересного проекта появились на Auto.ria.
В основе проекта лежит УАЗ-3909 2014 года. Микроавтобусу срезали нижнюю часть кузова и поставили его на гусеничное шасси с торсионно-пружинной подвеской. В качестве катков использовали запаски-докатки. Мало того, барабанные тормоза заменили дисковыми.
Клиренс вездехода достигает полуметра. Поворот осуществляется за счет торможения одной из гусениц – как в танке.
Кроме того, тюнинг УАЗ "Буханки" включает установку люка, решеток на окна и багажника на крышу. Окрасили вездеход в камуфляжный цвет.Важно
УАЗ "Буханка" оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором и механической КПП. Заявленный пробег авто – 35 тыс. км.
Транспортное средство получило официальную регистрацию как вездеход. Сейчас его выставили на продажу – купить УАЗ можно за 5500 долларов.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине скрестили УАЗ-3909 и Mitsubishi Pajero Sport.
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