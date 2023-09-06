Тюнінг "Буханки": українські майстри перетворили УАЗ на гусеничний всюдихід (фото)

Мікроавтобус УАЗ "Буханка" став основою для створення оригінального всюдихода. Автомобіль поставили на гусениці.

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В Україні побудовано дуже нестандартний гусеничний всюдихід. В його основі лежить позашляховий мікроавтобус УАЗ-3909, також відомий, як "Буханка". Подробиці цікавого проекту з'явилися на Auto.ria.

В основі проекту лежить УАЗ-3909 2014 року. Мікроавтобусу зрізали нижню частину кузова і поставили його на гусеничне шасі з торсіонно-пружинною підвіскою. Як катки використовували запаски-докатки. Мало того, барабанні гальма замінили дисковими.

Кузов УАЗ поставили на гусениці Фото: auto.ria.com

Кліренс всюдихода сягає півметра. Поворот здійснюється за рахунок гальмування однієї з гусениць — як у танку.

Крім того, тюнінг УАЗ "Буханки" охоплює встановлення люка, решіток на вікна і багажника на дах. Пофарбували всюдихід у камуфляжний колір.

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УАЗ "Буханка" оснащений 2,5-літровим бензиновим мотором і механічною КПП. Заявлений пробіг авто — 35 тис. км.

Транспортний засіб отримав офіційну реєстрацію як всюдихід. Зараз його виставили на продаж — купити УАЗ можна за 5500 доларів.

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