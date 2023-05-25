Майже ексклюзив: УАЗ "Буханка" отримає дорогу ювілейну версію (фото)

Мікроавтобус УАЗ-3909 отримає особливий колір кузова, сталеві дуги, лебідку та багажник на даху. Вартість "Буханки" сягне 20 000 доларів.

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УАЗ-3909 "Буханка" отримає нову лімітовану версію. Її присвятили 65-річчю позашляхової моделі та перші фото позашляховика вже потрапили в інтернет. Про це повідомляє сайт Дром.

Оснащення включає лебідку та додаткову оптику Фото: Drom

За основу взяли вже існуючий варіант підвищеної прохідності, який вирізняється сталевими дугами спереду, позашляховою гумою та багажником на даху.

Мікроавтобус УАЗ "Буханка" запропонують у жовтому, зеленому та чорному кольорах, причому кузов оброблений від корозії полімером Raptor. Також встановлені додаткова оптика та лебідка.

Позашляховик доступний у яскравих кольорах Фото: Drom

Салон УАЗ-3909 не зазнав змін — судячи з фото там залишився голий метал і не запропоновано навіть елементарних атрибутів комфорту на кшталт кондиціонера та електросклопідйомників (вони відсутні навіть у "розкішній" версії Riviera). Вартість лімітованої моделі зросла до 1,6 млн. рублів ($20 000).

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Тюнінг УАЗ "Буханка" не торкнувся і двигуна — застаріла 2,7-літрова четвірка ЗМЗ-409 розвиває 112 к. с. і відповідає еконормам Євро-0 або Євро-2. З 5-ступінчастою механічною КПП максимальна швидкість становить 115 км/год.

Салон мікроавтобуса не зазнав змін Фото: Drom

Нагадаємо, що сімейство УАЗ "Буханка" з'явилося у 1958 році, а у нинішньому вигляді позашляховий мікроавтобус випускають із 1965 року. Модель давно не відповідає сучасним вимогам щодо екології та безпеки.

Раніше на 2023 рік анонсували електромобіль УАЗ "Буханка", але про проєкт поки що немає жодної інформації.

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