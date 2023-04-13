"Буханка-Люкс": УАЗ-3909 отримає лімітовану "розкішну" версію (фото)

УАЗ-3909 Riviera вирізняється двоколірним забарвленням та литими дисками, а в його салоні замінені сидіння. Мікроавтобус, як і раніше, оснащений застарілим мотором потужністю 112 к. с.

Related video

Мікроавтобус УАЗ-3909, прозваний у народі "Буханкою", отримає нову лімітовану версію. Застарілий позашляховий мікроавтобус вирішили зробити комфортнішим. Про це повідомляє сайт Drom.

Нова версія УАЗ-3909 одержала гучну назву Riviera. Її збиранням займеться не Ульянівський завод, а компанія-підрядник.

Мікроавтобусу змінили радіаторну решітку Фото: Drom

Новий УАЗ "Буханка" у "розкішному" виконанні впізнається за двоколірним забарвленням, зміненою решіткою радіатора та легкосплавними дисками. До того ж спереду з'явився хромований напис Riviera.

Розробники стверджують, що встановили більш комфортабельні сидіння з можливістю трансформації та покращили внутрішнє оздоблення. Проте на фото видно, що в салоні місцями залишився голий метал. Крім того, навіть найдорожчий УАЗ "Буханка" не отримав кондиціонера або подушок безпеки.

Важливо

Для важкого бездоріжжя: Suzuki Jimny отримав найекстремальнішу версію (фото)

Як і раніше, УАЗ-3909 оснащений 2,7-літровим 112-сильним двигуном ЗМЗ-409 застарілих еко-стандартів Євро-0 або Євро-2. Максимальна швидкість становить 115 км/год.

У салоні місцями залишився голий метал Фото: Drom

Нагадаємо, що УАЗ "Буханка" — найстаріша модель авто з тих, що випускаються нині у світі. З мінімальними змінами позашляховий мікроавтобус випускають із 1965 року. Він давно не відповідає сучасним вимогам щодо екології та безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Криму анонсували електричний варіант "Буханки".

Також ми писали, що новий кросовер Lada виявився китайською моделлю.