"Буханка-Люкс": УАЗ-3909 получит лимитированную "роскошную" версию (фото)

УАЗ-3909 Riviera узнается по двухцветно окраске и литым дискам, а в его салоне заменены сиденья. Микроавтобус по-прежнему оснащен устаревшим мотором мощностью 112 л. с.

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Микроавтобус УАЗ-3909, прозванный в народе "Буханкой", получит новую лимитированную версию. Устаревший внедорожный микроавтобус решили сделать комфортнее. Об этом сообщает сайт Drom.

Новая версия УАЗ-3909 получила громкое название Riviera. Ее сборкой займется не Ульяновский завод, а компания-подрядчик.

Микроавтобусу изменили решетку радиатора Фото: Drom

Новый УАЗ "Буханка" в "роскошном" исполнении узнается по двухцветной окраске, измененной решетке радиатора и легкосплавным дискам. К тому же, спереди появилась хромированная надпись Riviera.

Разработчики утверждают, что установили более комфортабельные сиденья с возможностью трансформации и улучшили внутреннюю отделку. Вместе с тем, на фото видно, что в салоне местами остался голый металл. Кроме того, даже самый дорогой УАЗ "Буханка" не получил кондиционер или подушки безопасности.

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Как и ранее, УАЗ-3909 оснащен 2,7-литровым 112-сильным мотором ЗМЗ-409 устаревших эко-стандартов Евро-0 или Евро-2. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.

В салоне местами остался голый металл Фото: Drom

Напомним, что УАЗ "Буханка" — старейшая модель авто из выпускаемых ныне в мире. С минимальными изменениями внедорожный микроавтобус выпускают с 1965 года. Он давно не соответствует современным требованиям по экологии и безопасности.

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