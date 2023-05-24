Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Розсекречено найдешевший "Москвич": це знову "китаєць" (фото)

JAC JS3, новий JAC JS3, кросовер JAC, новий Москвич, кросовер Москвич
Фото: JAC | Кросовер JAC JS3 стане новим "Москвичем"

Новий "Москвич" виявився компактним китайським JAC JS3. Бюджетний кросовер уже давно представлено на українському ринку.

Related video

У лінійці "Москвича" з'явиться нова модель. Як і інші автомобільні марки, вона буде китайським JAC. Відео з кросовером опублікував голова Татарстану Рустам Мініханов під час візиту до Китаю.

JAC JS3, новий JAC JS3, кросовер JAC, новий Москвич, кросовер Москвич Fullscreen
JAC JS3 представлений на українському ринку
Фото: JAC

У ролику кросовер проходить краш-тести – їх проводять спеціально для делегації, що включає представників "Москвича". На відео видно, що насправді це JAC JS3.

JAC JS3, новий JAC JS3, кросовер JAC, новий Москвич, кросовер Москвич Fullscreen
Базова версія отримала клімат-контроль та камеру заднього виду
Фото: JAC

Кросовер JAC JS3 – оновлена версія моделі S3 (раніше вона побувала на тесті Фокусу ) зі зміненою передньою частиною та освіженим салоном. Китайський кросовер вже продається в Україні та оснащений камерою заднього виду, клімат-котролем, круїз-контролем та датчиком світла у базовій версії.

Важливо
Стопами "Москвича": новий кросовер Lada виявився бюджетною китайською моделлю (фото)
Стопами "Москвича": новий кросовер Lada виявився бюджетною китайською моделлю (фото)

Новий JAC JS3 оснащують 1,6-літровим 119-сильним двигуном. Модель доступна пропонують з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором.

JAC JS3 – один із найдешевших кросоверів китайської марки. В Україні його ціна стартує з 660 000 гривень ($18 000), проте новий "Москвич" може бути відчутно дорожчим. Справа в тому, що старший кросовер "Москвич 3" в РФ помітно дорожчий, ніж його близнюк JAC JS4 на українському ринку.

Також Фокус повідомляв, що під маркою "Москвич" випускатимуть і великий хетчбек D-класу JAC.