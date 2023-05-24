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Авто

Рассекречен самый дешевый "Москвич": это опять "китаец" (фото)

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Фото: JAC | Кроссовер JAC JS3 станет новым "Москвичом"

Новый "Москвич" оказался компактным китайским JAC JS3. Бюджетный кроссовер уже давно представлен на украинском рынке.

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В линейке "Москвича" появится новая начальная модель. Как и другие авто марки, она будет китайским JAC. Видео с кроссовером опубликовал глава Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Китай.

JAC JS3, новый JAC JS3, кроссовер JAC, новый Москвич, кроссовер Москвич Fullscreen
JAC JS3 представлен на украинском рынке
Фото: JAC

В ролике кроссовер проходит краш-тесты – их проводят специально для делегации, включающей представителей "Москвича". На видео видно, что на самом деле это JAC JS3.

JAC JS3, новый JAC JS3, кроссовер JAC, новый Москвич, кроссовер Москвич Fullscreen
Базовая версия получила климат-контроль и камеру заднего вида
Фото: JAC

Кроссовер JAC JS3 – обновленная версия модели S3 (ранее она побывала на тесте Фокуса) с измененной передней частью и освеженным салоном. Китайский кроссовер уже продается в Украине и оснащен камерой заднего вида, климат-котролем, круиз-контролем и датчиком света в базовой версии.

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Новый JAC JS3 оснащают 1,6-литровым 119-сильным двигателем. Модель доступна предлагают с 5-ступенчатой механической КПП или вариатором.

JAC JS3 – один из самых дешевых кроссоверов китайской марки. В Украине его цена стартует с 660 000 гривен ($18 000), однако новый "Москвич" может быть ощутимо дороже. Дело в том, что старший кроссовер "Москвич 3" в РФ заметно дороже, чем его близнец JAC JS4 на украинском рынке.

Также Фокус сообщал, что под маркой "Москвич" будут выпускать и большой хэтчбек D-класса JAC.