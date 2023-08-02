Долгожданная замена Prado: презентован новый Toyota Land Cruiser 250 (фото, видео)

Новый Toyota Land Cruiser 250 стал крупнее и брутальнее на вид, а также получил набор современных технологий. Впервые модель доступна в гибридном исполнении.

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В Японии и США состоялась официальная премьера Toyota Land Cruiser 250 – именно так будет называться новый Prado. Одна из самых ожидаемых новинок поступит в продажу с первого квартала 2024 года. Подробности внедорожника раскрыли на официальном сайте Toyota.

Внедорожник построен на платформе Toyota Land Cruiser 300 и стал крупнее Фото: Toyota

Внедорожник планируют продавать не только в Европе, Азии и Африке, но и в Северной Америке. Базовая цена Toyota Land Cruiser 250 составит около 50-55 тыс. долларов.

Два варианта дизайна Toyota Land Cruiser 250 2024

Новый Toyota Land Cruiser 250 кардинально преобразился внешне. Его дизайн стал более брутальным и рубленным – с массивными бамперами, расширенными колесными арками и изогнутой оконной линией.

Базовая версия получила круглые фары Фото: Toyota

На выбор предложены два варианта оформления передней части. В базовой версии Land Cruiser 1958 фары круглые, а в более дорогом Toyota Land Cruiser – прямоугольные. Стандартными являются 18-дюймовые диски.

Как и родственный Lexus GX 2024, новый Prado построен на современной рамной платформе TNGA-F от Toyota Land Cruiser 300. Внедорожник стал крупнее, хотя он компактнее Lexus.

Дизайн авто получился более брутальным Фото: Toyota

Размеры Toyota Land Cruiser 250:

длина – 4920 мм;

ширина – 2139 мм;

высота – 1859 мм;

колесная база – 2850 мм.

Салон и комплектация Toyota Land Cruiser 250

Внедорожник впервые получил виртуальный щиток приборов, за доплату доступна и проекция на лобовое стекло. В базовой версии установлен 8,0-дюймовый тачскрин, а в более дорогих вариантах – 12,3-дюймовый.

В салоне появился цифровой щиток приборов Фото: Toyota

Передние сиденья разделены высоким тоннелем. Новый Prado 2024 предложат в версиях на 5 и 7 мест.

Базовая комплектация Toyota Land Cruiser 1958 включает бесключевой доступ, подогрев руля и сидений, беспроводную зарядку для смартфонов. Топовый вариант Premium добавляет кожаный салон, электропривод и вентиляцию сидений, люк, камеры кругового обзора и акустику JBL с 14 динамиками.

Во всех Toyota Land Cruiser 250 предусмотрен пакет систем безопасности Safety Sense 3.0: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон, управление светом фар и распознавание дорожных знаков.

Модель предложена в версиях на 5 и 7 мест Фото: Toyota

Характеристики Toyota Land Cruiser 250

Новый Toyota Land Cruiser 250 дебютировал в двух версиях. Вместо 4,0-литрового V6 теперь предложена 326-сильная гибридная установка с 2,4-литровой турбочетверкой и электромотором. Такой внедорожник способен буксировать 2,7-тонный прицеп.

Toyota Land Cruiser впервые стал гибридом Фото: Toyota

На европейском рынке остается 2,8-литровый 204-сильный турбодизель, который в 2025 году дополнят "мягкой" гибридной установкой. Он может буксировать прицеп весом 3,5 тонн.

Все Toyota Land Cruiser 250 получили 8-ступенчатый автомат. Естественно, новый Prado 2024 сохранил полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс Toyota Land Cruiser 250 равен 221 мм, угол въезда – 30°, а съезда – 22°.

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Также предусмотрены система помощи на спуске Downhill Assist Control, внедорожный круиз-контроль Crawl Control и режимы для разных типов бездорожья (Multi-Terrain Select). В качестве опции предложены усиленные пороги и дополнительная защита днища.

Новый Toyota Land Cruiser 250 впервые получил электроусилитель руля. У него измененная независимая подвеска спереди и новая зависимая "многорычажка" сзади. Тормоза увеличена до 432 мм в диаметре.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит более доступную альтернативу Land Cruiser 250.

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