Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Prado на минималках: экстремальный внедорожник Toyota показали на первых изображениях

Toyota 4Runner, новый Toyota 4Runner, Toyota Tacoma, внедорожник Toyota
Внедорожная версия Toyota 4Runner получит шноркель и 33-дюймовую резину

Новый Toyota 4Runner построят на современной рамной платформе. Внедорожник предложат с 2,4-литровыми турбомоторами и мощной гибридной установкой.

Related video

В интернет попали рендеры Toyota 4Runner шестого поколения. Рамный внедорожник дебютирует в 2024 году. Об этом сообщает сайт 4runner6g.com.

Нынешний Toyota 4Runner выпускают с 2009 года, поэтому пришло время для смены поколений. Тем более, недавно уже дебютировал родственный пикап Toyota Tacoma.

Toyota 4Runner, новый Toyota 4Runner, Toyota Tacoma, внедорожник Toyota Fullscreen
Toyota 4Runner построят на платформе Land Cruiser

Именно в духе Tacoma и будет выполнен дизайн Toyota 4Runner и рендеры это подтверждают. Внедорожник стал брутальнее – с расширенными крыльями, компактными диодными фарами и огромной решеткой радиатора.

Как Tacoma, так и 4Runner построены на рамной платформе TNGA-F от Toyota Land Cruiser 300. Ее же будет использовать и новый Toyota Land Cruiser Prado, который дебютирует уже сегодня, 1 августа, вечером.

Важно
Новый Haval станет дешевой альтернативой Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser (фото)
Новый Haval станет дешевой альтернативой Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser (фото)

Примечательно, что Prado 2024 анонсировали и в США. Там же продается и Toyota 4Runner, поэтому новый внедорожник станет более доступной альтернативой Prado. Впрочем, в линейке будут и более дорогие версии повышенной проходимости с увеличенным клиренсом, шноркелем и 33-дюймовой внедорожной резиной.

Toyota 4Runner, новый Toyota 4Runner, Toyota Tacoma, внедорожник Toyota Fullscreen
В линейке впервые появится гибридная версия

У Toyota Tacoma 2024 позаимствуют и двигатели для 4Runner. Внедорожник будут оснащать 2,4-литровыми бензиновыми турбочетверками на 231 и 282 л. с., а также 326-сильной гибридной установкой.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota презентовала недорогой представительский седан с расходом топлива 6,1 л на 100 км.

Также мы писали, что в Украине появился экстремальный пикап Toyota.