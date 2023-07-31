Новый Haval станет дешевой альтернативой Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser (фото)
Haval Raptor — классический внедорожник с угловатым дизайном. Модель предложат исключительно в мощной гибридной версии, и она сможет проехать свыше 100 км на электротяге.
В Китае презентовали новый Haval Raptor. Флагманский внедорожник марки поступит в продажу с осени по цене менее 200 000 юаней ($28 000). Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Haval Raptor – большой внедорожник с несущим кузовом. Его позиционируют, как старшего брата популярной модели Haval Dargo и более доступную альтернативу Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender.
По дизайну китайский внедорожник схож с Land Rover и Toyota. У него классический угловатый дизайн с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и круглыми фарами. Фонари по краям кузова выполнены в стиле Defender.
Размеры Haval Raptor 2024:
- длина – 4800 мм;
- ширина – 1916 мм;
- высота – 1822 мм;
- колесная база – 2738 мм;
- масса – 2055 кг.
Салон Haval Raptor отделан кожей. Внедорожник получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин.
Внедорожник станет гибридом, как и многие современные модели концерна Great Wall. Бензиновая 1,5-литровая турбочетверка и два электромотора суммарно развивают 380 л. с. и 750 Нм. На выбор предложат аккумуляторные батареи на 19,1 и 27,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 102 и 145 км, соответственно.
Основной упор сделают на внедорожные качества авто. Haval Raptor с клиренсом 200 мм сможет преодолевать броды глубиной до 560 мм. Угол въезда составляет 24°, а съезда – 30°.
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