В Китае показали рамный семиместный внедорожник за $16 600 (фото)
Начальная цена Haval H5 составит от 16 600 до 20 700 долларов. Внедорожник предложат с 2,0-литровым бензиновым или дизельным двигателем мощностью до 224 сил.
Great Wall Motors показали новое поколение рамного внедорожника Haval H5. Новинка поступит в продажу уже во второй половине 2023 года. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Haval H5 получит брутальный дизайн с массивной решеткой радиатора. Также спереди разместят большие фары.
В боковом профиле появится больше изгибов. Они делают внедорожник визуально "стройнее".
Габариты Haval H5 2023:
- длина — 5190 мм;
- ширина — 1905 мм;
- высота — 1835 мм;
- колесная база — 3140 мм.
Снаряженная масса Haval H5 составит 2120 кг. Это будет самый большой внедорожник в истории Great Wall Motors. Новинку предложат с 2,0-литровыми бензиновым двигателем мощностью 166 л.с., а также 2,0-литровыми турбодизелями на 197 и 224 л.с.
Покупатели смогут выбрать внедорожник с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической КПП. Базовые версии модели получат передний привод, а более дорогие модификации оснастят системой полного привода.Важно
В интерьере появится многофункциональное рулевое колесо и виртуальная панель приборов. В центре интерьера установят дисплей информационно-развлекательной системы.
Более подробные характеристики внедорожника станут известны позже. Начальная цена Haval H5 составит от 20 000 до 150 000 юаней (16 600–20 700 долларов).
Ранее Фокус писал, что в Китае поступил в продажу новый GAC Aion Hyper GT.