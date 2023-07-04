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Авто

Двери как у Lamborghini и автопилот: в Китае показали дешевого конкурента Tesla (фото)

GAC Aion Hyper GT, новый GAC Aion Hyper GT, GAC Aion, китайский электромобиль
Фото: CarNewsChina | Двери GAC Aion Hyper GT поднимаются вверх

Седан GAC Aion Hyper GT отличается оригинальным дизайном с поднимающимися вверх дверями. Китайский электромобиль предложен в нескольких версиях с запасом хода до 710 км.

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В Китае поступил в продажу новый GAC Aion Hyper GT. Экстравагантный электрический седан стоит от 219 900 до 339 900 юаней ($30 370 – 46 950) – как Toyota Camry. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

GAC Aion Hyper GT, новый GAC Aion Hyper GT, GAC Aion, китайский электромобиль Fullscreen
GAC Aion Hyper GT стоит от $30 370
Фото: CarNewsChina

Электромобиль GAC Aion Hyper GT – стремительный обтекаемый седан с низким (0,197) коэффициентом аэродинамики. У него выраженный "нос", аркообразная крыша, выдвижные дверные ручки и спойлер.

Самая оригинальная черта GAC Aion Hyper GT – его передние двери, которые поднимаются вверх, как у Lamborghini. Задние двери при этом обычные. По габаритам авто сопоставимо с Tesla Model S.

GAC Aion Hyper GT, новый GAC Aion Hyper GT, GAC Aion, китайский электромобиль Fullscreen
Электрокар доступен в версиях на 245 и 340 л. с.
Фото: CarNewsChina

Размеры GAC Aion Hyper GT 2023:

  • длина – 4886 мм;
  • ширина – 1885 мм;
  • высота – 1449 мм;
  • колесная база – 2920 мм.
GAC Aion Hyper GT, новый GAC Aion Hyper GT, GAC Aion, китайский электромобиль Fullscreen
В салоне установлен большой тачскрин
Фото: CarNewsChina

В салоне установлены тоненькая виртуальная панель приборов и большой 14,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Оснащение включает функцию распознавания лица (Face ID), две беспроводных зарядки для смартфонов и акустику с 23 динамиками, а позже добавят автопилот.

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Китайский электромобиль GAC Aion Hyper GT предложен в заднеприводной 245-сильной и полноприводной 340-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает, соответственно, 6,5 и 4,9 с.

GAC Aion Hyper GT, новый GAC Aion Hyper GT, GAC Aion, китайский электромобиль Fullscreen
Седан получил выдвижной спойлер
Фото: CarNewsChina

Для заднеприводного варианта предлагают батареи на 60 и 70 кВт∙ч: запас хода составляет, 560 и 600 км, соответственно. У полноприводного GAC Aion Hyper GT емкость батареи – 80 кВт∙ч, что позволяет проехать 710 км без подзарядки.

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