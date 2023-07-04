В Китае презентовали недорогой рамный пикап стоимостью от $12 800 (фото)

Новые Maxus Interstellar предлагают в двух вариантах по длине и оснащают бензиновыми и дизельными моторами мощностью до 261 л. с. В линейке присутствует внедорожная версия модели.

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Китайский концерн SAIC презентовал новое семейство среднеразмерных пикапов Maxus Interstellar. Оно состоит из трех вариантов одной модели, которые существенно отличаются друг от друга. Об этом сообщает сайт Autohome.

Пикапы являются глубокой модернизацией Maxus/MG T60, который можно встретить и в Украине. Их предлагают в двух вариантах по длине – 5365 и 5680 мм.

Maxus Interstellar L Фото: SAIC

Maxus Interstellar L

Начальный Interstellar L – ультрабюджетная модель стоимостью от 12 800 долларов. Он практически не изменился внешне по сравнению с Maxus T60, а в салоне только установили 10,1-дюймовый тачскрин.

В салоне Maxus Interstellar L появился тачскрин мультимедиа Фото: SAIC

Пикап Maxus Interstellar L комплектуют 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л. с. и 2,0-литровым 143-сильным турбодизелем и предлагают только с механической КПП. Привод – задний либо полный.

Maxus Interstellar R

Maxus Interstellar R стоит от 15 500 долларов и визуально отличается пластиковыми расширителями арок. Его салон полностью переделан – установлена новая передняя панель с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями.

В Maxus Interstellar R на передней панели установили два дисплея Фото: SAIC

Турбодизель в Maxus Interstellar R мощнее – 163 л. с. Также можно выбрать 2,0-литровую бензиновую турбочетверку на 261 л. с., а за доплату предлагают 8-ступенчатый автомат.

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Maxus Interstellar H

Топовый Maxus Interstellar H отличается от собратьев дизайном передней части с огромной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами как у внедорожника Maxus Territory. Салон также полностью другой – с большими 12,3-дюймовыми дисплеями и рычагом КПП на рулевой колонке.

Maxus Interstellar H Фото: SAIC Maxus Interstellar H можно заказать во внедорожном исполнении Фото: SAIC

Пикап получил двигатели от Maxus Interstellar R, а также 218-сильный турбодизель. Цена пикапа стартует с 18 900 долларов.

Салон Maxus Interstellar H полностью переделан Фото: SAIC

Кроме того, для Maxus Interstellar H доступна версия повышенной проходимости. Такой пикап получил усиленные бамперы, дополнительную защиту днища, внедорожную резину, шноркель, лебедку. Он доступен только в 218-сильной версии и богато оснащен, поэтому ощутимо дороже – 36 800 долларов.

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