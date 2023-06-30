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Новый Mitsubishi L200 2024 рассекретили до презентации (фото)

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Фото: Mitsubishi | Дизайн Mitsubishi L200 станет агрессивнее

Новый Mitsubishi L200 станет крупнее и брутальнее на вид. Наряду с дизельной версией пикапа может появиться электрический вариант.

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Опубликованы новые официальные фото Mitsubishi L200 2024. Следующее поколение пикапа презентуют 26 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Mitsubishi.

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В линейке Mitsubishi L200 появится внедорожная версия
Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi L200 показали в камуфляже, но его дизайн можно разглядеть. Внешний вид стал более угловатым и брутальным. У пикапа высокий капот, широкая решетка радиатора, выраженные крылья и "двухэтажная" оптика.

Мицубиши л200 2024, Mitsubishi L200 2024, Mitsubishi L200, новый Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi L200 Fullscreen
Пикап выступит в ралли в августе
Фото: Mitsubishi

На фото попала внедорожная версия Mitsubishi L200 2024. Она отличается увеличенным клиренсом и усиленной подвеской, а также шноркелем, брызговиками и специальной резиной Geolandar M/T. Именно в таком виде новый L200 выступит в соревновании Asia Cross Country Rally в августе.

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Ранее стало известно, что пикап Mitsubishi L200 породнится с Nissan Navara – будет использовать его рамную платформу. Автомобиль несколько подрастет в размерах, а в его салоне улучшат отделку.

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Под капотом установлен 2,3-литровый турбодизель
Фото: Mitsubishi

Характеристики Mitsubishi L200 2024 пока не разглашают, однако на фото видно, что под капотом установлен 2,3-литровый 190-сильный турбодизель от Nissan Navara. Также известно, что наряду с дизельной версией пикапа впервые предложат и электрический вариант.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вскоре появится новый Mitsubishi Outlander.

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