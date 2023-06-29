Пикап Toyota Hilux получит новую сверхэкономичную версию (фото)

Гибрид Toyota Hilux сохранит дизельный двигатель, который дополнят "мягкой" 48-вольтной установкой. Электрификация снизит расход топлива на 10%.

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Линейку Toyota Hilux впервые пополнит гибридная модификация. Электрифицированный пикап продемонстрировали во время ралли в Кении, а его производство стартует в первой половине 2024 года. Об этом сообщает сайт The Drive.

Гибридный пикап сохранит дизельный двигатель Фото: drive.com.au

Гибрид Toyota Hilux – весьма нетипичный, ведь он оснащен не бензиновым, а турбодизельным двигателем. 2,8-литровая четверка – такая же, как у стандартного пикапа: она развивает 204 л. с. и 500 Нм.

Турбодизель дополнен 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой со стартер-генератором и системой глушения двигателя при остановках. Прибавка в мощности будет незначительной, но зато расход топлива и уровень вредных выбросов удастся снизить на 10%.

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Пикап Toyota Hilux в гибридном исполнении предложат исключительно с 6-ступенчатой автоматической КПП. Модель будет доступна только в четырехдверной версии и визуально ничем не отличается от стандартного Hilux.

Расход топлива гибрида снизится на 10% Фото: drive.com.au

Представители японской компании объяснили, что "мягкая" гибридная установка появится на Toyota Hilux раньше, чем электрическая. Дело в том, что пикап часто эксплуатируется в отдаленных уголках планеты, а также пользуется спросом в Африке и Азии, где не развита зарядная инфраструктура. Гибридизация же позволит снизить вредные выбросы.

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