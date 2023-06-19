Новейший заряженный пикап Toyota для бездорожья появился в Украине (фото)

Toyota Tundra TRD Pro отличается новым кузовным обвесом и внедорожной подвеской. Пикап оснащен гибридной силовой установкой мощностью 437 сил и способен разгоняться до сотни всего за 6 секунд.

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В Украину привезли новейший заряженный пикап Toyota Tundra TRD Pro 2023 года. Автомобиль был импортирован в нашу страну из США. Об этом рассказали в Instagram-аккаунте t.o.p.c.a.r.s_u.a.

Toyota Tundra является флагманской моделью среди всех пикапов японского бренда. Версия TRD Pro отличается подвеской, адаптированной для бездорожья и еще множеством доработок.

Внешне модификацию TRD Pro можно отличить по новому кузовному обвесу и логотипам с названием заряженной версии. Этот экземпляр окрашен в яркий красный цвет.

На Toyota Tundra TRD Pro установлена дополнительная светотехника, которая может пригодиться на бездорожье. Также версия TRD Pro предлагает черные 18-дюймовые колесные диски, которые обуты во внедорожные шины.

В салоне есть несколько логотипов TRD Pro Фото: Topcars UA

Toyota Tundra TRD Pro оснащена гибридной силовой установкой с 3,5-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 437 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6 секунд, а максимальная скорость составляет 172 км/ч.

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Напомним, что цены на Toyota Tundra в США стартуют с $35 950. За версию TRD Pro придется заплатить от $70 920.

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