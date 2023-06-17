Как у Джеймса Бонда: в Киеве сфотографировали редкий культовый спорткар BMW (фото)

Всего собрали 5703 кабриолета BMW Z8, и на одном из них ездил Джеймс Бонд. Спорткар оснащен 4,9-литровым 400-сильным V8 и развивает 250 км/ч.

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В Киеве на паркинге заметили легендарный родстер BMW Z8. В Украине зарегистрировано всего несколько таких авто, да и в мире модель считается раритетной. Фото BMW Z8 появились на странице luxcar_of_ua в Instagram.

Всего выпустили 5703 BMW Z8

Всего с 1998 по 2003 год выпущено только 5703 BMW Z8 и сейчас цена этих спорткаров превышает 200 тыс. долларов.

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Родстер стал своего рода имиджевой моделью – трибютом знаменитому BMW 507 1956 года. BMW Z8 выполнен в ретро-стилистике и напоминает знаменитого предка. Дизайн спорткара разработал Хенрик Фискер, также создавший спорткар Aston Martin V8 Vantage и гибридный седан Fisker Karma.

Спорткар оснащен 400-сильным V8

Техническую "начинку" позаимствовали у другой знаменитой модели – BMW M5 E39. Спорткар оснащен 4,9-литровым V8 мощностью 400 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

К тому же, спорткар BMW Z8 стал авто Джеймса Бонда. Кабриолет сняли в фильме "И целого мира мало", где его разрезало пополам циркулярной пилой.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве появился новый заряженный спорткар BMW M240i.

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