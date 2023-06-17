Як у Джеймса Бонда: у Києві сфотографували рідкісний культовий спорткар BMW (фото)

Загалом зібрали 5703 кабріолети BMW Z8, і на одному з них їздив Джеймс Бонд. Спорткар оснащений 4,9-літровим 400-сильним V8 та розвиває 250 км/год.

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У Києві на паркінгу відмітили легендарний родстер BMW Z8. В Україні зареєстровано лише кілька таких авто, та й у світі модель вважається раритетною. Фото BMW Z8 з'явилися на сторінці luxcar_of_ua у Instagram.

Усього випустили 5703 BMW Z8

Усього з 1998 по 2003 рік випущено лише 5703 BMW Z8, і зараз ціна цих спорткарів перевищує 200 тис. доларів.

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Родстер став свого роду іміджевою моделлю — трибютом знаменитому BMW 507 1956 року. BMW Z8 виконаний у ретро-стилістиці та нагадує знаменитого предка. Дизайн спорткара розробив Хенрік Фіскер, який також створив спорткар Aston Martin V8 Vantage і гібридний седан Fisker Karma.

Спорткар оснащений 400-сильним V8

Технічну "начинку" запозичили у іншої знаменитої моделі — BMW M5 E39. Спорткар оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 400 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

До того ж, спорткар BMW Z8 став авто Джеймса Бонда. Кабріолет зняли у фільмі "І цілого світу замало", де його розрізало навпіл циркулярною пилкою.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві з'явився новий заряджений спорткар BMW M240i.

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