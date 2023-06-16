Эксклюзив из 2000-х: вУкраине обнаружен редчайший лимузин Mercedes-Benz (фото)

Лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman удлинен до 6,16 м и является семиместным. Автомобиль собран вручную на заводе Mercedes по индивидуальному заказу.

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В Киеве заметили раритетный Mercedes-Benz S-Class Pullman 2002 года. Огромный лимузин сейчас выставили на продажу. Об этом свидетельствует объявление на Auto.ria.

Лимузин Mercedes собран вручную Фото: auto.ria.com

S-Class Pullman – единственный лимузин, который выпускают непосредственно на заводе Mercedes. Он является большой редкостью, ведь такие автомобили собираются поштучно вручную по индивидуальным заказам. Часть машин бронируют.

В Украине зарегистрировано всего 2 или 3 Mercedes S-Class Pullman в кузове W220. Автомобиль удлинен до 6,16 м за счет вставки между дверями, то есть он на метр длиннее обычного седана Mercedes S-Class в версии Long.

Во внутренней отделке использованы кожа и дерево Фото: auto.ria.com

Возросшие размеры позволили сделать лимузин Mercedes семиместным. В отделке салона сочетаются кожа и дерево, а комплектация включает раздельный климат-контроль, мощную аудиосистему, минибар, электропривод передних и задних сидений. Также установлен DVD-плеер с двумя 10,4-дюймовыми мониторами под потолком.

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Конкретно это авто – Mercedes S500 Pullman, то есть оно оснащено 5,0-литровым 306-сильным V8 и 5-ступенчатой автоматической КПП. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Салон рассчитан на 7 человек Фото: auto.ria.com

Лимузин Mercedes S-Class Pullman оценили в 78 000 долларов. Пробег авто составляет 81 тыс. км.

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