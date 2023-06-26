Яркий дизайн и малый расход топлива: представлен новый компактный кроссовер Toyota (фото)

Новая Toyota C-HR стала выразительнее на вид и просторнее внутри. Кроссовер предложат исключительно в гибридных версиях.

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Новая Toyota C-HR второго поколения официально представлена. Компактный кроссовер поступит в продажу на европейском рынке до конца года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

У кроссовера выразительный клиновидный силуэт Фото: Toyota

Дизайн Toyota C-HR 2024 выполнен в новом фирменном стиле и практически не отличается от прошлогоднего предсерийного концепт-кара. У авто клиновидный силуэт с приподнятой задней частью, высокой оконной линией и большими углами наклона стоек крыши. Заостренный "нос" сочетается с тоненькими диодными фарами и широкой решеткой радиатора.

Кроссовер Toyota C-HR построен на новой платформе TNGA, однако по размерам сопоставим с предшественником.

По габаритам авто сопоставимо с предшественником Фото: Toyota

Габариты Toyota C-HR 2024:

длина – 4360 мм;

ширина – 1830 мм;

высота – 1564 мм;

колесная база – 2640 мм.

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Несмотря на это, внутри стало просторнее – пространство над головой увеличено на 30 мм. В салоне появилась виртуальная панель приборов, а тачскрин мультимедиа увеличен до 12,3 дюймов в диагонали. Среди опций появились большая панорамная крыша, функция доступа в салон со смартфона и мощная акустика JBL.

В салоне появился виртуальный щиток приборов

Все Toyota C-HR 2024 будут гибридами – силовые установки позаимствовали у нового Prius. На выбор доступны стандартные гибриды на 140 и 190 л. с., а также 223-сильная подзаряжаемая версия.

Самый мощный Toyota C-HR 2024 разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 180 км/ч, а также способен проехать 66 км на электротяге. Расход топлива в 140-сильной версии составляет всего 4,8 л/100 км. Предложены модификации с передним и полным приводом.

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