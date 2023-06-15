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Toyota готовит недорогой электрический спорткар необычной конструкции: подробности и фото

Toyota Sports EV, спорткар Toyota, электромобиль Toyota
Фото: Toyota | Спорткар станет серийной версией концепта Toyota Sports EV

Электический спорткар Toyota станет преемником знаменитой модели MR2. Электромобиль получит механическую КПП и сможет имитировать звук бензинового двигателя.

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Спортивную линейку Toyota пополнит электромобиль. Его разработку уже ведут инженеры японской компании и его спортивного подразделения Gazoo Racing. Информацию подтвердил изданию Autocar во время гонки "24 часа Ле-Мана" председатель совета правления Toyota Акио Тойода.

Спорткар Toyota станет одной из моделей нового электрического семейства, которые представят в ближайшие несколько лет. Акио Тойода сообщил, что разработка электрокара займет время, поэтому раньше 2026 года он не появится.

Toyota Sports EV, спорткар Toyota, электромобиль Toyota Fullscreen
Электромобиль оснастят механической КПП
Фото: Toyota

Электромобиль станет серийной версией концепт-кара Toyota Sports EV 2021 года. Компактный двухместный кабриолет со съемной крышей будет преемником знаменитой Toyota MR2. Модель обещает быть недорогой.

Акио Тойода раскрыл и первые подробности авто. Электромобиль Toyota будет весьма нестандартным, ведь получит механическую КПП с педалью сцепления.

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К тому же, специальная акустическая система будет имитировать звук бензинового двигателя. Подобные решение призваны сделать процесс управления авто более увлекательным.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota разрабатывает электромобили с запасом хода до 1500 км.

Также мы писали, что в Киеве видели знаменитый британский спорткар с двигателем Toyota.