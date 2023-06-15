Toyota готовит недорогой электрический спорткар необычной конструкции: подробности и фото

Электический спорткар Toyota станет преемником знаменитой модели MR2. Электромобиль получит механическую КПП и сможет имитировать звук бензинового двигателя.

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Спортивную линейку Toyota пополнит электромобиль. Его разработку уже ведут инженеры японской компании и его спортивного подразделения Gazoo Racing. Информацию подтвердил изданию Autocar во время гонки "24 часа Ле-Мана" председатель совета правления Toyota Акио Тойода.

Спорткар Toyota станет одной из моделей нового электрического семейства, которые представят в ближайшие несколько лет. Акио Тойода сообщил, что разработка электрокара займет время, поэтому раньше 2026 года он не появится.

Электромобиль оснастят механической КПП Фото: Toyota

Электромобиль станет серийной версией концепт-кара Toyota Sports EV 2021 года. Компактный двухместный кабриолет со съемной крышей будет преемником знаменитой Toyota MR2. Модель обещает быть недорогой.

Акио Тойода раскрыл и первые подробности авто. Электромобиль Toyota будет весьма нестандартным, ведь получит механическую КПП с педалью сцепления.

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К тому же, специальная акустическая система будет имитировать звук бензинового двигателя. Подобные решение призваны сделать процесс управления авто более увлекательным.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota разрабатывает электромобили с запасом хода до 1500 км.

Также мы писали, что в Киеве видели знаменитый британский спорткар с двигателем Toyota.