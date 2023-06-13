Toyota готовит новые электромобили с запасом хода до 1500 км: первые подробности

Toyota работает сразу над несколькими инновационными аккумуляторными батареями для бюджетных и премиальных электромобилей. Новые электрокары могут дебютировать уже в 2026 году.

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В Toyota рассекретили планы по выпуску новых инновационных электромобилей. Они будут оснащены передовыми аккумуляторными батареями, которые обеспечат запас хода до 1500 км на одном заряде. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Во время семинара "Изменим будущее автомобилей" в Японии в Toyota заявили, что бренд сосредоточится на выпуске электромобилей нового поколения с 2026 года. Новые модели будут более технологически продвинутыми, чем нынешние электрокары.

Toyota разрабатывает сразу несколько аккумуляторных батарей, что позволит вывести на рынок как бюджетные, так и премиальные электромобили. Биполярная литий-железо-фосфатная батарея будет предложена для доступных моделей.

По оценкам Toyota, с помощью этой технологии к 2030 году будет выпущено около 1,7 миллиона электромобилей. Технический директор Хироки Накадзима отметил, что Toyota стремится стать "лидером в области производства аккумуляторных батарей".

В планы Toyota входит снижение стоимости электромобилей и повышение их эффективности Фото: Toyota

Toyota стремится увеличить средний запас хода своих электромобилей на 20%, а также снизить их стоимость на 40%. Также бренд работает над технологией быстрой зарядки, которая позволит зарядить аккумулятор от 10 до 80% всего за 20 минут.

Аккумуляторные батареи Performance смогут обеспечить запас хода на одном заряде до 1000 км. Их будут устанавливать в модели среднего ценового сегмента.

Топовые электромобили получат аккумуляторы High Performance. Они могут выйти на рынок уже в 2027 году и обеспечат запас хода до 1500 км на одном заряде.

Также японский бренд уделяет особое внимание снижению аэродинамического сопротивления своих новых электромобилей. Это позволит не только увеличить запас хода, но и сделать новые модели быстрее.

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