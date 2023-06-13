Toyota готує нові електромобілі із запасом ходу до 1500 км: перші подробиці

Toyota працює одразу над кількома інноваційними акумуляторними батареями для бюджетних та преміальних електромобілів. Нові електрокари можуть дебютувати вже у 2026 році.

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У Toyota розсекретили плани щодо випуску нових інноваційних електромобілів. Вони будуть оснащені сучасними акумуляторними батареями, які забезпечать запас ходу до 1500 км на одному заряді. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Під час семінару "Змінимо майбутнє автомобілів" у Японії в Toyota заявили, що бренд зосередиться на випуску електромобілів нового покоління з 2026 року. Нові моделі будуть більш технологічно просунуті, ніж нинішні електрокари.

Toyota розробляє одразу кілька акумуляторних батарей, які дозволять вивести на ринок як бюджетні, так і преміальні електромобілі. Біполярна літій-залізо-фосфатна батарея буде запропонована для доступних моделей.

За оцінками Toyota, за допомогою цієї технології до 2030 року буде випущено близько 1,7 мільйона електромобілів. Технічний директор Хірокі Накадзіма зазначив, що Toyota прагне стати "лідером у галузі виробництва акумуляторних батарей".

У плани Toyota входить зниження вартості електромобілів та підвищення їх ефективності Фото: Toyota

Toyota прагне збільшити середній запас ходу своїх електромобілів на 20%, а також знизити їх вартість на 40%. Також бренд працює над технологією швидкого заряджання, яка дозволить зарядити акумулятор від 10 до 80% всього за 20 хвилин.

Акумулятори Performance зможуть забезпечити запас ходу на одному заряді до 1000 км. Їх встановлюватимуть у моделі середнього цінового сегмента.

Топові електромобілі отримають акумулятори High Performance. Вони можуть вийти на ринок вже у 2027 році та забезпечать запас ходу до 1500 км на одному заряді.

Також японський бренд приділяє особливу увагу зниженню аеродинамічного опору своїх нових електромобілів. Це дозволить не тільки збільшити запас ходу, а й зробити нові моделі швидшими.

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Одним з перших електромобілів наступного покоління може стати нова модель Lexus. У 2027 році може дебютувати електрокар Toyota Crown EV, на якому тестуються всі останні розробки бренду.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті з'явився перший офіційний тизер Toyota C-HR другого покоління.