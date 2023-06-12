Новий кросовер Toyota C-HR 2024 показали на першому офіційному відео

Кросовер Toyota C-HR збереже яскравий виразний дизайн із клиноподібним профілем. Модель запропонують виключно у гібридних версіях.

Related video

З'явився перший офіційний тизер Toyota CHR другого покоління. Компактний кросовер презентують 26 червня і надійде у продаж до кінця року. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Передсерійний концепт-кар Toyota C-HR Фото: Toyota

На відео тільки показали задню частину Toyota C-HR 2024 з тоненькими ліхтарями на всю ширину кузова та спойлером на даху. Втім, нещодавно кросовер бачили на випробуваннях і, незважаючи на камуфляж, удалося частково розглянути його дизайн.

Важливо

Toyota випустить великий сімейний електрокросовер: перші подробиці та фото

Нова Toyota C-HR мало відрізнятиметься від торішнього передсерійного концепт-кара. У нього гранений дизайн з клиноподібним профілем, вираженим "носом" і тоненькими діодними фарами. У подібному стилі виконані нова Toyota Prius та електрокросовер bZ4X.

Кросовер Toyota C-HR 2024 збудують на модульній платформі TNGA і він дещо підросте у розмірах. Очікується, що модель другої генерації буде доступна виключно у гібридних версіях.

Силові установки запозичать у Prius, а їхня потужність складе від 140 до 223 к. с. У лінійці будуть версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус розповідав про новий позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який презентують цього року.

Також ми писали про преміальний автомобіль Toyota Crown нового покоління.