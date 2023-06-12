Lexus на мінімалках: новий Toyota Land Cruiser Prado показали до прем'єри (фото)

Новий Toyota Land Cruiser Prado стане більшим, а в його дизайні з'являться класичні риси. Уперше запропонують гібридний варіант позашляховика.

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Опубліковано зображення Toyota Land Cruiser Prado нового покоління. Позашляховик мають подати до кінця року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Саме дизайнери цього сайту створили рендери Toyota Prado нового покоління. За основу взяли зображення нещодавно представленого Lexus GX 2024, який є фактично розкішною версією Prado.

Позашляховик збудують на рамній платформі Toyota Land Cruiser 300 Фото: carscoops.com

Судячи з рендерів, новий Toyota Land Cruiser Prado стане більш граненим на вигляд. У дизайні проглядаються риси класичного Toyota Land Cruiser 70. Від Lexus GX позашляховик зовні відрізняється лише решіткою радіатора й оптикою. Довжина авто зросте до 5 метрів.

Салон Toyota Prado 2024 року не показали. Швидше за все, позашляховик отримає віртуальний щиток приладів і великий тачскрин, як і його преміальний побратим. Запропонують версії на 6 і 7 місць.

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Автомобіль порідниться з Toyota Land Cruiser 300, адже його збудують на рамній платформі TNGA-F. У нього ж запозичили й 3,5-літровий V6 твін-турбо на 354 к. с. і 10-ступінчасту автоматичну КПП. Також з'явиться гібрид, а ще, на відміну від Lexus GX, позашляховик отримає 2,8-літровий турбодизель.

Модель отримає новий турбований V6 Фото: carscoops.com

Звичайно ж, новий Toyota Land Cruiser Prado збереже повний привід із понижувальною передачею та блокуванням диференціалів. Крім того, запропонують позашляховий круїз-контроль Crawl Control і систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує сімейний електричний кросовер із запасом ходу понад 450 км.

Також ми писали, що в Toyota Land Cruiser Prado з'явиться недорогий суперник від Nissan.