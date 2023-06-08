Nissan готує недорогого конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Новий Nissan Paladin побудований на рамному шасі пікапа Navara. Позашляховик багато оснащений і запропонований у версіях на 5 та 7 місць.

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Опубліковано перші фото Nissan Paladin. Рамний позашляховик вирішили відродити та презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт QCCT.

Рамний позашляховик буде недорогим

Оригінальний Paladin випускали з 2003 до 2013 року і він був версією моделі X-Terra. Новий Nissan Paladin також створений на базі X-Terra, яка, у свою чергу, побудована на шасі пікапа Navara. Позашляховик випускатимуть у Китаї і він стане доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado та Mitsubishi Pajero Sport – стартова ціна складе менше 25 000 доларів.

Позашляховик дебютує з 2,0-літровим 228-сильним турбомотором

Nissan Paladin має м'язистий дизайн з високим капотом і розширеними крилами. Від побратимів Nissan Navara та Terra позашляховик відрізняється дизайном решітки радіатора та оптики.

Розміри Nissan Paladin 2023:

довжина – 4882 мм;

ширина – 1850 мм;

висота – 1875 мм;

колісна база – 2850 мм.

Повний привід доповнений знижувальною передачею для бездоріжжя

У салоні Nissan Paladin зміни істотніші – замінені кермо, передня панель, дверні карти та щиток приладів. До того ж з'явився 12-дюймовий тачскрин портретного формату. На вибір запропоновано версії на 5 та 7 місць.

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Позашляховик Nissan досить багато оснащений: у топовій комплектації є безключовий доступ, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, датчики світла та дощу, електропривід та підігрів передніх крісел, навігація, адаптивний круїз-контроль.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін

Nissan Paladin оснащений новою 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 228 к. с. У деяких країнах модель може отримати 2,3-літровий 190-сильний турбодизель. Модель запропонують із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою автоматичною КПП, заднім або повним приводом (з понижувальною передачею).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися недорогі пікапи на базі Nissan Navara.

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