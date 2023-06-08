Nissan готує недорогого конкурента Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Новий Nissan Paladin побудований на рамному шасі пікапа Navara. Позашляховик багато оснащений і запропонований у версіях на 5 та 7 місць.
Опубліковано перші фото Nissan Paladin. Рамний позашляховик вирішили відродити та презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт QCCT.
Оригінальний Paladin випускали з 2003 до 2013 року і він був версією моделі X-Terra. Новий Nissan Paladin також створений на базі X-Terra, яка, у свою чергу, побудована на шасі пікапа Navara. Позашляховик випускатимуть у Китаї і він стане доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado та Mitsubishi Pajero Sport – стартова ціна складе менше 25 000 доларів.
Nissan Paladin має м'язистий дизайн з високим капотом і розширеними крилами. Від побратимів Nissan Navara та Terra позашляховик відрізняється дизайном решітки радіатора та оптики.
Розміри Nissan Paladin 2023:
- довжина – 4882 мм;
- ширина – 1850 мм;
- висота – 1875 мм;
- колісна база – 2850 мм.
У салоні Nissan Paladin зміни істотніші – замінені кермо, передня панель, дверні карти та щиток приладів. До того ж з'явився 12-дюймовий тачскрин портретного формату. На вибір запропоновано версії на 5 та 7 місць.Важливо
Позашляховик Nissan досить багато оснащений: у топовій комплектації є безключовий доступ, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, датчики світла та дощу, електропривід та підігрів передніх крісел, навігація, адаптивний круїз-контроль.
Nissan Paladin оснащений новою 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 228 к. с. У деяких країнах модель може отримати 2,3-літровий 190-сильний турбодизель. Модель запропонують із 6-ступінчастою механічною або 7-ступінчастою автоматичною КПП, заднім або повним приводом (з понижувальною передачею).
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилися недорогі пікапи на базі Nissan Navara.
Також ми писали, що Nissan Patrol отримав екстремальну позашляхову версію.