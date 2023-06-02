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Nissan показав екстремальний позашляховик для найсуворіших умов (відео)

Nissan Patrol Warrior, Nissan Patrol, новий Nissan Patrol, Nissan Patrol 2023
Фото: скриншот / YouTube | У Nissan Patrol Warrior змінена решітка радіатора та передній бампер

Nissan Patrol Warrior отримав позашляхові шини, а його кліренс збільшено. Автомобіль отримав посилену підвіску та блокування диференціалів.

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Опубліковано перші фото та відео з новим Nissan Patrol Warrior. Екстремальна версія позашляховика офіційно дебютує 15 червня в Австралії. Перші подробиці моделі розкрили відео на Youtube-каналі Chasing Cars.

Nissan Patrol Warrior, Nissan Patrol, новий Nissan Patrol, Nissan Patrol 2023 Fullscreen
Стандартними є 18-дюймові позашляхові шини
Фото: скриншот / YouTube

Новий Nissan Patrol Warrior підготовлений до серйозного бездоріжжя. Доробкою авто займалася компанія Premcar, яка раніше створила пікап Nissan Navara Pro4X Warrior.

Nissan Patrol Warrior, Nissan Patrol, новий Nissan Patrol, Nissan Patrol 2023 Fullscreen
У салоні змінено оздоблення
Фото: скриншот / YouTube

У Nissan Patrol Warrior змінено решітку радіатора, збільшений на 50 мм (до 307 мм) кліренс, а передній бампер скошений знизу для збільшення кута в'їзду. Крім того, встановлені посилені підніжки, розширювачі арок та 18-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolander A/T.

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Салон Nissan Patrol 2023 практично не змінився, тільки в оздобленні з'явилася алькантара, а центральна консоль декорована чорним лакованим пластиком.

Двигун Nissan Patrol також не змінився – 5,6-літровий V8 розвиває 405 к. с., як і в стандартній моделі, проте він доповнений бічним вихлопом. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. До того ж посилено підвіску позашляховика.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явились китайські рамні пікапи на базі Nissan Navara.

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