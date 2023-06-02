Nissan показав екстремальний позашляховик для найсуворіших умов (відео)

Nissan Patrol Warrior отримав позашляхові шини, а його кліренс збільшено. Автомобіль отримав посилену підвіску та блокування диференціалів.

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Опубліковано перші фото та відео з новим Nissan Patrol Warrior. Екстремальна версія позашляховика офіційно дебютує 15 червня в Австралії. Перші подробиці моделі розкрили відео на Youtube-каналі Chasing Cars.

Стандартними є 18-дюймові позашляхові шини Фото: скриншот / YouTube

Новий Nissan Patrol Warrior підготовлений до серйозного бездоріжжя. Доробкою авто займалася компанія Premcar, яка раніше створила пікап Nissan Navara Pro4X Warrior.

У салоні змінено оздоблення Фото: скриншот / YouTube

У Nissan Patrol Warrior змінено решітку радіатора, збільшений на 50 мм (до 307 мм) кліренс, а передній бампер скошений знизу для збільшення кута в'їзду. Крім того, встановлені посилені підніжки, розширювачі арок та 18-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolander A/T.

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Салон Nissan Patrol 2023 практично не змінився, тільки в оздобленні з'явилася алькантара, а центральна консоль декорована чорним лакованим пластиком.

Двигун Nissan Patrol також не змінився – 5,6-літровий V8 розвиває 405 к. с., як і в стандартній моделі, проте він доповнений бічним вихлопом. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів. До того ж посилено підвіску позашляховика.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явились китайські рамні пікапи на базі Nissan Navara.

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