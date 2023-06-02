Nissan показал экстремальный внедорожник для самых суровых условий (видео)

Nissan Patrol Warrior получил внедорожные шины, а его клиренс увеличен. Автомобиль получил усиленную подвеску и блокировки дифференциалов.

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Опубликованы первые фото и видео с новым Nissan Patrol Warrior. Экстремальная версия внедорожника официально дебютирует 15 июня в Австралии. Первые подробности модели раскрыли в видео на Youtube-канале Chasing Cars.

Стандартными являются 18-дюймовые внедорожные шины Фото: скриншот / YouTube

Новый Nissan Patrol Warrior подготовлен к серьезному бездорожью. Доработкой авто занималась компания Premcar, ранее создавшая пикап Nissan Navara Pro4X Warrior.

В салоне изменена отделка Фото: скриншот / YouTube

У Nissan Patrol Warrior изменена решетка радиатора, увеличен на 50 мм (до 307 мм) клиренс, а передний бампер скошен снизу для увеличения угла въезда. Кроме того, установлены усиленные подножки, расширители арок и 18-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolander A/T.

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Салон Nissan Patrol 2023 практически не изменился, только в отделке появилась алькантара, а центральная консоль декорирована черным лакированным пластиком.

Двигатель Nissan Patrol также не изменился – 5,6-литровый V8 развивает 405 л. с., как и в стандартной модели, однако он дополнен боковым выхлопом. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. К тому же, усилена подвеска внедорожника.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появились китайские рамные пикапы на базе Nissan Navara.

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