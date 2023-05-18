Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Раскрыты интересные подробности нового Nissan Leaf: он кардинально изменится (фото)

Новый Nissan Leaf, Nissan Leaf, электромобиль Nissan Leaf
Фото: Nissan | Новый Nissan Leaf станет кроссовером

Электромобиль Nissan Leaf превратится в стильный кроссовер. Новая модель подрастет в размерах, увеличится и ее запас хода.

Related video

Новый Nissan Leaf третьего поколения поступит в производство с 2026 года. Об этом заявили в британском представительстве японского концерна, сообщает издание Autocar.

Именно на предприятии в британском Сандерленде выпускают электромобиль Nissan Leaf для европейского рынка. Производство модели на этом заводе будет продолжено.

новый ниссан лиф, Новый Nissan Leaf, Nissan Leaf, электромобиль Nissan Leaf Fullscreen
Электрокар построят на платформе Nissan Ariya
Фото: Autocar

Ранее стало известно, что новый Nissan Leaf ждут большие перемены – модель станет кроссовером. В этом нет ничего удивительно, ведь спрос на хэтчбеки С-класса снижается, а кроссоверы, наоборот, становятся все популярнее.

Ранее были опубликованы официальные тизеры Nissan Leaf нового поколения. Свое видение модели презентовали и дизайнеры Autocar.

Важно
Большие перемены: тест-драйв нового кроссовера Nissan X-Trail 2023
Большие перемены: тест-драйв нового кроссовера Nissan X-Trail 2023

Судя по изображениям, дизайн Nissan Leaf станет выразительнее и динамичнее. У авто стремительный профиль с аркообразной крышей, высокой оконной линией и приподнятой задней частью.

Nissan Leaf 2025, Новый Nissan Leaf, Nissan Leaf, электромобиль Nissan Leaf Fullscreen
Дизайн электрокара станет ярче и выразительнее
Фото: Nissan

В анфас электромобиль Nissan Leaf напоминает старшего брата Ariya. Именно у этой модели будет позаимствована платформа CMF-EV. Ожидается, что электрокар станет несколько крупнее, а его запас хода увеличится.

Ранее Фокус сообщал, что до 2030 года Nissan презентует почти два десятка новых электрических моделей.

Также мы писали, что популярный пикап Nissan превратили в электромобиль.