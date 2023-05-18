Раскрыты интересные подробности нового Nissan Leaf: он кардинально изменится (фото)

Электромобиль Nissan Leaf превратится в стильный кроссовер. Новая модель подрастет в размерах, увеличится и ее запас хода.

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Новый Nissan Leaf третьего поколения поступит в производство с 2026 года. Об этом заявили в британском представительстве японского концерна, сообщает издание Autocar.

Именно на предприятии в британском Сандерленде выпускают электромобиль Nissan Leaf для европейского рынка. Производство модели на этом заводе будет продолжено.

Электрокар построят на платформе Nissan Ariya Фото: Autocar

Ранее стало известно, что новый Nissan Leaf ждут большие перемены – модель станет кроссовером. В этом нет ничего удивительно, ведь спрос на хэтчбеки С-класса снижается, а кроссоверы, наоборот, становятся все популярнее.

Ранее были опубликованы официальные тизеры Nissan Leaf нового поколения. Свое видение модели презентовали и дизайнеры Autocar.

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Судя по изображениям, дизайн Nissan Leaf станет выразительнее и динамичнее. У авто стремительный профиль с аркообразной крышей, высокой оконной линией и приподнятой задней частью.

Дизайн электрокара станет ярче и выразительнее Фото: Nissan

В анфас электромобиль Nissan Leaf напоминает старшего брата Ariya. Именно у этой модели будет позаимствована платформа CMF-EV. Ожидается, что электрокар станет несколько крупнее, а его запас хода увеличится.

Ранее Фокус сообщал, что до 2030 года Nissan презентует почти два десятка новых электрических моделей.

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