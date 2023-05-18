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Розкрито цікаві подробиці нового Nissan Leaf: він кардинально зміниться (фото)

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Фото: Nissan | Новий Nissan Leaf стане кросовером

Електромобіль Nissan Leaf перетвориться на стильний кросовер. Нова модель підросте в розмірах, збільшиться і її запас ходу.

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Новий Nissan Leaf третього покоління надійде у виробництво з 2026 року. Про це заявили у британському представництві японського концерну, повідомляє видання Autocar.

Саме на підприємстві у британському Сандерленді випускають електромобіль Nissan Leaf для європейського ринку. Виробництво моделі на цьому заводі буде продовжено.

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Електрокар збудують на платформі Nissan Ariya
Фото: Autocar

Раніше стало відомо, що на новий Nissan Leaf чекають великі зміни — модель стане кросовером. У цьому немає нічого дивного, адже попит на хетчбеки С-класу знижується, а кросовери, навпаки, стають дедалі популярнішими.

Раніше було опубліковано офіційні тизери Nissan Leaf нового покоління. Своє бачення моделі презентували і дизайнери Autocar.

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Судячи з зображень, дизайн Nissan Leaf стане більш виразним і динамічним. Автомобіль має стрімкий профіль з аркоподібним дахом, високою віконною лінією і піднятою задньою частиною.

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Дизайн електрокара стане яскравішим і виразнішим
Фото: Nissan

В анфас електромобіль Nissan Leaf нагадує старшого брата Ariya. Саме у цієї моделі буде запозичено платформу CMF-EV. Очікується, що електрокар стане дещо більшим, а його запас ходу зросте.

Раніше Фокус повідомляв, що до 2030 року Nissan презентує майже два десятки нових електричних моделей.

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