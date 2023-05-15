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Популярний пікап Nissan отримав електричну версію із запасом ходу 440 км (фото)

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Електропікап EBRO надійде у виробництво у другій половині 2024 року

Електричний пікап EBRO збудовано на базі Nissan Navara. Він оснащений 299-сильною установкою та здатний проїхати 440 км без підзарядки.

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На автошоу у Барселоні презентували електричний пікап EBRO. Його виробництво розпочнеться у другій половині 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Компанія EBRO випускала комерційні автомобілі в Іспанії з 1954 до 1987 року. Тепер її відродили, і вона сконцентрується на електрокарах. Виробництво налагодять на колишньому заводі Nissan у Барселоні, де випускали пікап Nissan Navara – підприємство переобладнали до 70-річчя іспанської компанії.

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Від Nissan Navara електрокар можна відрізнити за зміненою передньою частиною

Саме рамний Nissan Navara є основою EBRO – це видно неозброєним оком, особливо у профіль. У той же час у авто нова передня частина з чотирма круглими світлодіодними фарами та заглушкою на місці решітки радіатора. Ззаду привертають увагу тоненькі ліхтарі. Салон пікапа поки тримають у секреті.

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Електромобіль EBRO є повнопривідним та оснащений двома моторами сумарною потужністю 299 к. с. Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу 440 км.

Nissan Navara, пікап Nissan, електромобіль Nissan Fullscreen
Позаду встановлені тоненькі ліхтарі

Це не перший електромобіль Nissan Navara. Раніше аналогічну модель випустили у Китаї.

Також Фокус повідомляв, що General Motors створили компактний електропікап вартістю 15 тисяч доларів.