Від творців "Мівіни": розсекречений недорогий електричний конкурент Suzuki Jimny (фото)

Новий електрокар VinFast VF3 сягає всього 3,1 м завдовжки і коштуватиме менше 20 000 доларів. У автомобіля високий кліренс та позашляхова гума.

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Опубліковано перші фото VinFast VF3. Компактний електричний позашляховик із В'єтнаму стане доступним для замовлення з вересня, а перші автомобілі поставлять покупцям у третьому кварталі 2024 року. Про це повідомляє сайт VinFast.

Новий VinFast VF3 — мініатюрний тридверний електропозашляховик. При довжині всього 3114 мм він навіть компактніший, ніж бензиновий аналог Suzuki Jimny.

Авто сягає всього 3,1 м у довжину

У VinFast VF3 незграбний дизайн з високим капотом, короткими звисами кузова і вертикальними стійками даху. Заднє скло виконане панорамним. Електрокар отримав захисний пластиковий обвіс та 16-дюймові позашляхові шини.

Поки що подробиці VinFast VF3 не розкривають. Відомо, що модель запропонують у версіях Eco та Plus і у неї буде високий кліренс. У салоні встановлено невеликий цифровий щиток приладів.

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Нагадаємо, що бренд VinFast створений в'єтнамським мільйонером Фам Нят Вионгом. Він тривалий час жив в Україні та заснував підприємство з випуску вермішелі швидкого приготування "Мівіна". Бізнесмена навіть нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

У салоні встановили невелику цифрову панель приладів

На гроші від продажу заводу Фам Нят Вионг створив у В'єтнамі цілу бізнес-імперію. VinFast є її частиною. Спочатку компанія випускала бензинові авто, але тепер перейшла на доступні електрокари. VF3 стане найдешевшою моделлю марки і коштуватиме менше ніж 20 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічний компактний електропозашляховик створили і General Motors.

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