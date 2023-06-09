От создателей "Мивины": рассекречен недорогой электрический конкурент Suzuki Jimny (фото)

Новый электрокар VinFast VF3 достигает всего 3,1 м в длину и будет стоить менее 20 000 долларов. У автомобиля высокий клиренс и внедорожная резина.

Related video

Опубликованы первые фото VinFast VF3. Компактный электрический внедорожник из Вьетнама станет доступным для заказа с сентября, а первые автомобили поставят покупателям в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает сайт VinFast.

Новый VinFast VF3 — миниатюрный трехдверный электровнедорожник. При длине всего 3114 мм он даже компактнее, чем бензиновый аналог Suzuki Jimny.

Авто достигает всего 3,1 м в длину

У VinFast VF3 угловатый дизайн с высоким капотом, короткими свесами кузова и вертикальными стойками крыши. Заднее стекло выполнено панорамным. Электрокар получил защитный пластиковый обвес и 16-дюймовые внедорожные шины.

Пока подробности VinFast VF3 не раскрывают. Известно, что модель предложат в версиях Eco и Plus и у нее будет высокий клиренс. В салоне установлен небольшой цифровой щиток приборов.

Важно

В Испании запустили в производство оригинальный электромобиль за 7500 евро (фото)

Напомним, что бренд VinFast создан вьетнамским миллионером Фам Нят Выонгом. Он долгое время жил в Украине и основал предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления "Мивина". Бизнесмена даже наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.

В салоне установили небольшую цифровую панель приборов

На деньги от продажи завода Фам Нят Выонг создал во Вьетнаме целую бизнес-империю. VinFast является ее частью. Изначально компания выпускала бензиновые авто, но теперь перешла на доступные электрокары. VF3 станет самой дешевой моделью марки и будет стоить менее 20 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичный компактный электровнедорожник создали и General Motors.

Также мы писали, что в Украине появится недорогой электрокроссовер Volvo.