В Испании запустили в производство оригинальный электромобиль за 7500 евро (фото)

Двухместный Silence S04 достигает всего 2,28 м в длину, но обладает вместительным багажником. Для удобства батарея электромобиля выполнена съемной.

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Испанский производитель электроскутеров Silence начал производство своей первой модели S04. Миниатюрный городской электрокар, представленный еще в 2021 году, выходит на европейский рынок. Об этом сообщает сайт испанской компании.

Silence S04 достигает менее 2,3 м в длину

Silence S04 – двухместный электрический ситикар с футуристическим дизайном. По длине авто сопоставимо со Smart, однако его ширина гораздо меньше.

Цена Silence S04 составляет от 7500 до 10 180 евро

Габариты Silence S04:

длина – 2282 мм;

ширина – 1268 мм;

высота – 1573 мм;

масса — 435 кг.

В салоне сиденье пассажира сдвинуто назад по сравнению с водительским. Также у компактного авто довольно вместительный 247-литровый багажник.

Объем багажника составляет 247 л

Поначалу в продажу поступила топовая версия L7e за 10 180 евро. Она оснащена мотором на 19 л. с. и развивает 85 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 7 с. Диаметр разворота авто – всего 7 м.

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Два аккумулятора емкостью 5,6 кВт∙ч каждый обеспечивают запас хода 149 км. При надобности их можно легко снять и подзарядить дома либо поменять на заряженную батарею на специальной станции. Также для удешевления авто его предлагают купить без батареи – ее можно взять в лизинг.

Аккумуляторная батарея выполнена съемной

Позже появится более доступный (7500 евро) вариант L6e мощностью всего 8 л. с. Он сможет развивать 45 км/ч и для управления им во многих европейских странах не нужны права. Батарея у него только одна, поэтому запас хода составит около 70-75 км.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичную компактную электрическую модель презентовал и Fiat.

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