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Авто

В Испании запустили в производство оригинальный электромобиль за 7500 евро (фото)

Silence S04, электромобиль Silence S04, испанский электромобиль
Производитель скутеров Silence наладил выпуск электрокаров

Двухместный Silence S04 достигает всего 2,28 м в длину, но обладает вместительным багажником. Для удобства батарея электромобиля выполнена съемной.

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Испанский производитель электроскутеров Silence начал производство своей первой модели S04. Миниатюрный городской электрокар, представленный еще в 2021 году, выходит на европейский рынок. Об этом сообщает сайт испанской компании.

Silence S04, электромобиль Silence S04, испанский электромобиль Fullscreen
Silence S04 достигает менее 2,3 м в длину

Silence S04 – двухместный электрический ситикар с футуристическим дизайном. По длине авто сопоставимо со Smart, однако его ширина гораздо меньше.

Silence S04, электромобиль Silence S04, испанский электромобиль Fullscreen
Цена Silence S04 составляет от 7500 до 10 180 евро

Габариты Silence S04:

  • длина – 2282 мм;
  • ширина – 1268 мм;
  • высота – 1573 мм;
  • масса — 435 кг.

В салоне сиденье пассажира сдвинуто назад по сравнению с водительским. Также у компактного авто довольно вместительный 247-литровый багажник.

Silence S04, электромобиль Silence S04, испанский электромобиль Fullscreen
Объем багажника составляет 247 л

Поначалу в продажу поступила топовая версия L7e за 10 180 евро. Она оснащена мотором на 19 л. с. и развивает 85 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 7 с. Диаметр разворота авто – всего 7 м.

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Два аккумулятора емкостью 5,6 кВт∙ч каждый обеспечивают запас хода 149 км. При надобности их можно легко снять и подзарядить дома либо поменять на заряженную батарею на специальной станции. Также для удешевления авто его предлагают купить без батареи – ее можно взять в лизинг.

Silence S04, электромобиль Silence S04, испанский электромобиль Fullscreen
Аккумуляторная батарея выполнена съемной

Позже появится более доступный (7500 евро) вариант L6e мощностью всего 8 л. с. Он сможет развивать 45 км/ч и для управления им во многих европейских странах не нужны права. Батарея у него только одна, поэтому запас хода составит около 70-75 км.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичную компактную электрическую модель презентовал и Fiat.

Также мы писали, что культовый Citroen 2CV превратили в электрокар.