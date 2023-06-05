Классика на новый лад: культовый Citroen 2CV вернули в производство (фото, видео)

Электромобиль Citroen 2CV оснащен 20-сильным мотором и способен проехать до 205 км без подзарядки. На выбор предложат стандартную четырехместную модель и фургон.

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Знаменитый Citroen 2CV возвращается на рынок в новом формате. Культовое бюджетное авто переделали в электромобиль и готовятся выпускать малыми партиями. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Запас хода электрокара составляет от 97 до 205 км Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Citroen 2CV AK (так назвали модель) построила британская компания 2CV Shop, занимающаяся реставрацией автомобилей данной модели. Машины восстанавливают и заменяют бензиновый мотор электрическим.

На выбор предложат две версии модели Фото: скриншот / YouTube

Визуально электрокар Citroen 2CV ничем не отличается от стандартной модели. У него даже фары обычные галогенные, а не светодиодные. Поначалу предложили фургон Citroen 2CV, но затем появится и стандартная четырехдверная модель.

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Под капотом Citroen 2CV AK установлен электромотор на 20 л. с. Это немного, но у бензиновой модели мощность была не больше. Примечательно, что удалось сохранить 4-ступенчатую механическую КПП.

На выбор предлагают аккумуляторные батареи емкостью 10 и 20 кВт∙ч: запас хода составляет 97 и 205 км, соответственно. Зарядить электромобиль Citroen 2CV можно за 3-4 часа.

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