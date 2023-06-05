Классика на новый лад: культовый Citroen 2CV вернули в производство (фото, видео)
Электромобиль Citroen 2CV оснащен 20-сильным мотором и способен проехать до 205 км без подзарядки. На выбор предложат стандартную четырехместную модель и фургон.
Знаменитый Citroen 2CV возвращается на рынок в новом формате. Культовое бюджетное авто переделали в электромобиль и готовятся выпускать малыми партиями. Об этом идет речь в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.
Электромобиль Citroen 2CV AK (так назвали модель) построила британская компания 2CV Shop, занимающаяся реставрацией автомобилей данной модели. Машины восстанавливают и заменяют бензиновый мотор электрическим.
Визуально электрокар Citroen 2CV ничем не отличается от стандартной модели. У него даже фары обычные галогенные, а не светодиодные. Поначалу предложили фургон Citroen 2CV, но затем появится и стандартная четырехдверная модель.
Под капотом Citroen 2CV AK установлен электромотор на 20 л. с. Это немного, но у бензиновой модели мощность была не больше. Примечательно, что удалось сохранить 4-ступенчатую механическую КПП.
На выбор предлагают аккумуляторные батареи емкостью 10 и 20 кВт∙ч: запас хода составляет 97 и 205 км, соответственно. Зарядить электромобиль Citroen 2CV можно за 3-4 часа.
Ранее Фокус сообщал, что у современного Citroen Berlingo появилась версия в стиле 2CV.
Также мы писали, что в электромобиль превратили знаменитый спорткар Jaguar E-Type.