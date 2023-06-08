В Іспанії запустили у виробництво оригінальний електромобіль за 7500 євро (фото)

Двомісний Silence S04 досягає всього 2,28 м у довжину, але має місткий багажник. Для зручності батарея електромобіля виконана знімною.

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Іспанський виробник електроскутерів Silence розпочав виробництво своєї першої моделі S04. Мініатюрний міський електрокар, представлений ще 2021 року, виходить на європейський ринок. Про це повідомляє сайт іспанської компанії.

Silence S04 досягає менше 2,3 м у довжину

Silence S04 – двомісний електричний сітікар з футуристичним дизайном. По довжині автомобіля можна порівняти зі Smart, але його ширина набагато менше.

Ціна Silence S04 складає від 7500 до 10180 євро

Габарити Silence S04:

довжина – 2282 мм;

ширина – 1268 мм;

висота – 1573 мм;

маса — 435 кг.

У салоні сидіння пасажира зсунуте назад у порівнянні з водійським. Також у компактного авто досить місткий 247-літровий багажник.

Об'єм багажника складає 247 л

Спочатку до продажу надійшла топова версія L7e за 10 180 євро. Вона оснащена двигуном на 19 к. с. та розвиває 85 км/год, а розгін до 50 км/год займає 7 с. Діаметр розвороту авто – лише 7 м.

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Два акумулятори ємністю 5,6 кВт∙год кожен забезпечують запас ходу 149 км. При необхідності їх можна легко зняти і підзарядити вдома або замінити на заряджену батарею на спеціальній станції. Також для здешевлення авто його пропонують купити без батареї – її можна взяти у лізинг.

Акумуляторна батарея виконана знімною

Пізніше з'явиться доступніший (7500 євро) варіант L6e потужністю всього 8 к. с. Він зможе розвивати 45 км/год і для керування ним у багатьох європейських країнах не потрібні права. Батарея в нього лише одна, тому запас ходу становитиме близько 70-75 км.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічну компактну електричну модель презентував і Fiat.

Також ми писали, що культовий Citroen 2CV перетворили на електрокар.