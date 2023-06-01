Роскошный "малыш": представлен самый дорогой Suzuki Jimny в истории (фото, видео)

Салон Suzuki Jimny отделан дорогой стеганной кожей и алькантарой. Мощность двигателя внедорожника увеличили до 165 л. с.

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У Suzuki Jimny 2023 появилась нестандартная роскошная версия. Миниатюрный внедорожник поступит в продажу с октября по цене в $61 450, то есть он вдвое дороже стандартной модели в не самой бедной комплектации. Об этом сообщает сайт компании Twisted Automotive.

Салон отделан дорогой кожей

Именно это британское ателье (оно специализируется на Land Rover) выполнило тюнинг Suzuki Jimny, причем упор сделали на роскошь. В отделке салона использована дорогая стеганная кожа, а потолок обшили алькантарой.

Турбина подняла мощность двигателя до 165 л. с.

Вместо штатной мультимедиа установили более совершенную систему от Alpine, включающую спутниковую навигацию. Кроме того, появилась более мощная акустика.

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Решетку радиатора Suzuki Jimny окрасили в цвет кузова, а фары тонировали. Вместе с тем, не забыли улучшить и проходимость авто – установлены внедорожные шины, а за доплату клиренс Suzuki Jimny могут увеличить до 235 мм. Среди опций есть лебедка и багажник на крышу.

К тому же, тюнинг Suzuki Jimny затронул двигатель. 1,5-литровую бензиновую четверку дополнили турбиной, что подняло ее мощность со 103 до 165 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в производство поступил удлиненный пятидверный Suzuki Jimny.

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