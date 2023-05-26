Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — в простоте

Новый Suzuki S-Cross пришел на смену популярной модели SX4. Фокус узнал, что изменилось в кроссовере, а какие качества автомобиль сохранил.

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За последние годы новые автомобили существенно подорожали. Новые требования по экологии и безопасности, электронные системы и другие современные опции — все это несомненно отображается на цене авто. Впрочем, на рынке еще остались недорогие и простые (в хорошем смысле этого слова) модели. В классе кроссоверов к таковым можно отнести новый Suzuki S-Cross, который недавно появился в Украине и попал на тест Фокуса.

Дизайн кроссовера стал солиднее и выразительнее Фото: Тарас Брязгунов

Для начала – небольшой ликбез: S-Cross — преемник хорошо знакомого у нас Suzuki SX4. В Украине это имя новое, хотя во многих странах модель уже не один год известна под названием SX4 S-Cross. По сути, речь идет о третьем поколении компактного кроссовера В-класса.

Солиднее и привлекательнее — дизайн Suzuki S-Cross

Если первые два поколения модели больше напоминали хэтчбеки повышенной проходимости, то внешность Suzuki S-Cross 2023 стала более "внедорожной".

Предшественник отличался довольно противоречивым дизайном, а новый Suzuki S-Cross возмужал и теперь смотрится солиднее и современнее. Его капот и оконная линия стали выше, а у лобового стекла уменьшен угол наклона.

Suzuki S-Cross сопоставим с предшественником по габаритам Фото: Тарас Брязгунов

Передняя часть выглядит более сдержано. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами и более массивным бампером. Кроссовер Suzuki сохранил пластиковый защитный обвес в нижней части кузова. Заднее стекло прикрыто спойлером, а по краям кузова установлены крупные изогнутые фонари с прозрачными колпаками. Топовый вариант GLX отличается 17-дюймовыми дисками.

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Под новым кузовом прячется платформа предшественника. По габаритам новый Suzuki S-Cross особо не изменился.

Размеры Suzuki S-Cross 2023:

длина — 4300 мм;

ширина — 1785 мм;

высота — 1585 мм;

колесная база — 2600 мм.

Крупные фонари получили прозрачные колпаки Фото: Тарас Брязгунов

Новый снаружи, знакомый внутри

Заглянем в салон Suzuki S-Cross. Если дизайн авто кардинально изменился, то внутри все привычно – компоновка и оформление остались знакомыми. К примеру, руль и ряд переключателей фактически перекочевали с модели предыдущего поколения, осталась и ярко-красная подсветка.

Материалы отделки улучшены – особенно на передней панели. Сиденья обшиты кожей и износостойкой тканью. Да, жесткий пластик в салоне — не редкость, но зато все добротно собрано.

Компоновка салона осталась знакомой Фото: Тарас Брязгунов

Виртуального щитка приборов у Suzuki S-Cross нет — установлены классические серебристые циферблаты, разделенные небольшим экраном бортового компьютера с цифровым спидометром. Шкалы крупные и показания хорошо считываются.

Центральная панель увенчана 9,0-дюймовым тачскрином новой мультимедийной системы. Он находится на уровне глаз, а меню предельно простое и понятное. Есть Apple CarPlay и Android Auto, а, в добавок, на дисплей дублируются данные бортового компьютера.

Классические приборы разделены экраном бортового компьютера Фото: Тарас Брязгунов На центральный дисплей выведены показания бортового компьютера Фото: Тарас Брязгунов

Для управления аудиосистемой предусмотрены сенсорные кнопки, а вот для климата сохранили крупные и удобные при пользовании на ощупь физические переключатели. Также следует отметить наличие отдельной большой клавиши для принудительного включения камеры.

Ниже находятся ниша с USB-портом (туда удобно положить подключенный телефон) и кнопки подогрева кресел.

У Suzuki S-Cross 2023 довольно большой перчаточный ящик и глубокий бокс в переднем подлокотнике, а вод карманы в дверях и подстаканники небольшие.

У кроссовера немаленький перчаточный ящик Подстаканники S-Cross несколько мелковаты Бокс в подлокотнике довольно глубокий Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля расположена небольшая ниша для мелочи Фото: Тарас Брязгунов Футляр для очков Suzuki S-Cross

Просторно и практично

У рулевой колонки регулируются высота и глубина, довольно широкий диапазон настроек и у водительского кресла. Сиденья Suzuki S-Cross — удобные, упругие и обладают хорошей боковой поддержкой. Высокая посадка и тоненькие стойки крыши обеспечивают хорошую обзорность — к габаритам привыкаешь практически сразу.

Перейдем на второй ряд. По меркам моделей В-класса здесь очень просторно – ногам не тесно и над головой запас остается. Правда, ширина салона не самая большая, поэтому двоим пассажирам сзади комфортнее, чем троим. Как и прежде, у кресел регулируется угол наклона спинок, а вот дефлекторов вентиляции и USB-портов у задних пассажиров нет.

Передние сиденья упругие и с хорошей боковой поддержкой Фото: Тарас Брязгунов Пространство на втором ряду — одно из самых больших в классе Фото: Тарас Брязгунов

Объем багажника остался на прежнем уровне — 430-440 л в обычном состоянии (в зависимости от положения спинок сидений) и 1230 л — со сложенными задними креслами. Пол здесь выполнен двухуровневым, а под ним — запаска-докатка.

Лишь самое необходимое – комплектация Suzuki S-Cross

Оснащение Suzuki S-Cross в Украине не включает системы автоматического торможения или контроля разметки даже в топовой версии GLX. Предусмотрено самое необходимое — бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроник спереди и сзади, датчики дождя и света.

Впрочем, и базовый кроссовер Suzuki S-Cross GL — не то чтобы совсем "пустой": 7 подушек безопасности, ESP, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль и подогрев сидений.

Объем багажника Suzuki S-Cross составляет 430-440 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями получается 1230-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Пол в багажнике выполнен двухуровневым Фото: Тарас Брязгунов Под полом - запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Резвый и экономичный – двигатель Suzuki S-Cross 2023

На украинском рынке кроссовер Suzuki S-Cross доступен только с проверенным 1,4-литровым турбомотором BoosterJet на 140 л. с., причем в отличие от младшего брата Grand Vitara он пока не получил "мягкую" гибридную установку.

У четверки бодрый характер и она любит раскручиваться. Это, в общем-то, нетипично для турбомоторов, но подбивает к активной езде. Двигатель не самый тихий, но его звук приятный и не назойливый.

Пиковый крутящий момент относительно небольшой — 220 Н∙м, но зато доступен уже с 1500 об/мин и вплоть до 4000 об/мин. Кроссовер Suzuki весит всего 1290 кг, поэтому тяги ему вполне хватает, даже если на борту четыре человека. Даже на "низах" (менее 2000 об/мин) мотор тяговит.

Новый Suzuki S-Cross оснащают 1,4-литровым 140-сильным турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

Suzuki S-Cross резво набирает скорость, да и обгоны на трассе даются легко. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 10,2 с — не самый быстрый результат в классе, но довольно приличный.

В добавок, мотор экономичный даже без гибридного довеска. Заявленный расход топлива составляет 7,9 л/100 км в городе и 5,2 л/100 км на трассе. У нас получилось 8,4-8,6 л/100 км при преимущественно городской езде и даже с пробками вполне можно вложиться в 9-9,2 л на 100 км.

Классический 6-ступенчатый автомат работает плавно и демонстрирует быстрые реакции. Предусмотрены подрулевые лепестки, а вот у рычага есть недостаток — при выборе режима можно легко промахнуться и включить нейтраль вместо заднего хода или ручной режим вместо Drive.

В городе Suzuki S-Cross расходует 8,4-8,6 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Внедорожные качества Suzuki S-Cross 2023

В В-классе осталось не так уж и много кроссоверов с полным приводом и Suzuki S-Cross — один из них. Задние колеса по-прежнему можно подключить и принудительно на скорости до 60 км/ч. Добавьте сюда клиренс 180 мм и короткие свесы и получается неплохое авто для выезда на природу — на легком бездорожье проблем точно не будет.

Есть и спортивный режим полноприводной трансмиссии, хотя все его отличие в том, что КПП держит более высокие обороты двигателя.

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Каков новый Suzuki S-Cross в управлении

Впрочем, по статистике, большую часть времени кроссоверы все же проводят на асфальте. В городе кроссовер Suzuki уверенно маневрирует и недостаточная поворачиваемость вообще не дает о себе знать.

Курсовая устойчивость и сцепление с дорогой не вызывают вопросов. Руль автомобиля точный, хотя информативности ему явно не хватает. Но в общем, управляемость Suzuki S-Cross оставляет очень приятные впечатления.

Suzuki S-Cross довольно жесткий, но приятен в управлении Фото: Тарас Брязгунов

А вот подвеска Suzuki S-Cross весьма жесткая, по меркам кроссоверов — неровности дорог ощутимы, хотя до пробоев доходит редко. Зато благодаря таким настройкам авто мало кренится в поворотах.

Шумоизоляция стала несколько лучше, чем у предшественника, но она все равно недостаточная, особенно в днище — и шины, и работа подвески слышны. На больших скоростях добавляется и шум ветра.

Цена Suzuki S-Cross в Украине

Новый Suzuki S-Cross стоит от 829 900 гривен и даже топовый вариант GLX с полным приводом стартует с 1 085 000 гривен. Стоимость — один из главных козырей модели, ведь многие полноприводные конкуренты заметно дороже.

Вердикт Фокуса

Новый Suzuki S-Cross стал современнее на вид, но сохранил знакомый характер. Кроссовер резвый и экономичный, но жестковат и довольно шумный. Да, у него нет многих современных опций, но простота — это своего рода козырь Suzuki S-Cross. К тому же, это сделало авто дешевле.

Плюсы Suzuki S-Cross:

невысокая цена;

резвый и экономичный турбомотор;

просторный (по меркам класса) салон и вместительный багажник;

неплохая проходимость.

Минусы Suzuki S-Cross:

жесткая подвеска;

слабая шумоизоляция салона;

неточный рычаг автоматической КПП.

Технические характеристики Suzuki S-Cross 2023