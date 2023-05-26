Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — у простоті

Новий Suzuki S-Cross прийшов на зміну популярній моделі SX4. Фокус дізнався, що змінилося у кросовері та які якості автомобіль зберіг.

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За останні роки нові автомобілі суттєво подорожчали. Нові вимоги щодо екології та безпеки, електронні системи та інші сучасні опції – все це безперечно відображається на ціні авто. Втім, на ринку ще залишилися недорогі та прості (у хорошому сенсі цього слова) моделі. У класі кросоверів до таких можна віднести новий Suzuki S-Cross, який нещодавно з'явився в Україні та потрапив на тест Фокусу.

Дизайн кросовера став соліднішим і виразнішим Фото: Тарас Брязгунов

Для початку – невеликий лікнеп: S-Cross – наступник добре знайомого у нас Suzuki SX4. В Україні це нове ім'я, хоча в багатьох країнах модель вже не один рік відома під назвою SX4 S-Cross. По суті йдеться про третє покоління компактного кросовера В-класу.

Солідніше і привабливіше — дизайн Suzuki S-Cross

Якщо перші два покоління моделі більше нагадували хетчбеки підвищеної прохідності, то зовнішність Suzuki S-Cross 2023 стала "позашляховою".

Попередник відрізнявся досить суперечливим дизайном, а новий Suzuki S-Cross змужнів і тепер виглядає солідніше і сучасніше. Його капот і віконна лінія стали вищими, а біля лобового скла зменшено кут нахилу.

Suzuki S-Cross можна порівняти з попередником за габаритами Фото: Тарас Брязгунов

Передня частина виглядає більш стримано. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими діодними фарами та масивнішим бампером. Кросовер Suzuki зберіг пластиковий захисний обвіс у нижній частині кузова. Заднє скло прикрите спойлером, а з обох боків кузова встановлені великі вигнуті ліхтарі з прозорими ковпаками. Топовий варіант GLX відрізняється 17-дюймовими дисками.

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Під новим кузовом ховається платформа попередника. За габаритами, новий Suzuki S-Cross особливо не змінився.

Розміри Suzuki S-Cross 2023:

довжина — 4300 мм;

ширина — 1785 мм;

висота — 1585 мм;

колісна база — 2600 мм.

Великі ліхтарі отримали прозорі ковпаки Фото: Тарас Брязгунов

Новий зовні, знайомий усередині

Заглянемо до салону Suzuki S-Cross. Якщо дизайн автомобіля кардинально змінився, то всередині все звично — компонування та оформлення залишилися знайомими. Наприклад, кермо і ряд перемикачів фактично перекочували з моделі попереднього покоління, залишилося і яскраво-червоне підсвічування.

Матеріали оздоблення покращені – особливо на передній панелі. Сидіння обшиті шкірою та зносостійкою тканиною. Так, жорсткий пластик в салоні — не рідкість, зате все добротно зібрано.

Компонування салону залишилося знайомим Фото: Тарас Брязгунов

Віртуального щитка приладів у Suzuki S-Cross немає – встановлені класичні сріблясті циферблати, розділені невеликим екраном бортового комп'ютера із цифровим спідометром. Шкали великі та показання добре зчитуються.

Центральна панель увінчана 9,0-дюймовим тачскріном нової мультимедійної системи. Він знаходиться на рівні очей, а меню гранично просте та зрозуміле. Є Apple CarPlay і Android Auto, а на додаток на дисплей дублюються дані бортового комп'ютера.

Класичні прилади розділені екраном бортового комп'ютера Фото: Тарас Брязгунов На центральний дисплей виведено показання бортового комп'ютера Фото: Тарас Брязгунов

Для керування аудіосистемою передбачені сенсорні кнопки, а ось для клімату зберегли великі та зручні при користуванні на дотик фізичні перемикачі. Також слід зазначити наявність окремої великої кнопки для примусового включення камери.

Нижче знаходяться ніша з USB-портом (туди зручно покласти підключений телефон) та кнопки підігріву крісел.

У Suzuki S-Cross 2023 досить велика ящик рукавичок і глибокий бокс у передньому підлокітнику, а вод кишені в дверях і підсклянники невеликі.

У кросовера немаленький ящик рукавички Підсклянники S-Cross дещо дрібнуваті Бокс у підлокітнику досить глибокий Фото: Тарас Брязгунов Зліва від керма розташована невелика ніша для дрібниці Фото: Тарас Брязгунов Футляр для окулярів Suzuki S-Cross

Просторо та практично

У кермової колонки регулюються висота і глибина, досить широкий діапазон налаштувань і у крісла водія. Сидіння Suzuki S-Cross — зручні, пружні і мають хорошу бічну підтримку. Висока посадка та тоненькі стійки даху забезпечують хорошу оглядовість – до габаритів звикаєш практично одразу.

Перейдемо на другий ряд. За мірками моделей В-класу тут дуже просторо – ногам не тісно і над головою запас лишається. Щоправда, ширина салону не найбільша, тому двом пасажирам позаду комфортніше, ніж трьом. Як і раніше, у крісел регулюється кут нахилу спинок, а ось дефлекторів вентиляції та USB-портів задніх пасажирів немає.

Передні сидіння пружні та з гарною бічною підтримкою Фото: Тарас Брязгунов Простір на другому ряду — один із найбільших у класі Фото: Тарас Брязгунов

Об'єм багажника залишився на колишньому рівні – 430-440 л у звичайному стані (залежно від положення спинок сидінь) та 1230 л – зі складеними задніми кріслами. Підлога тут виконана дворівневою, а під нею — запаска-докатка.

Тільки найнеобхідніше — комплектація Suzuki S-Cross

Оснащення Suzuki S-Cross в Україні не включає системи автоматичного гальмування або контролю розмітки навіть у топовій версії GLX. Передбачено найнеобхідніше — безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, парктронік спереду та ззаду, датчики дощу та світла.

Втім, і базовий кросовер Suzuki S-Cross GL — не те щоб зовсім "порожній": 7 подушок безпеки, ESP, кондиціонер, камера заднього виду, круїз-контроль та підігрів сидінь.

Об'єм багажника Suzuki S-Cross складає 430-440 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить 1230-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Підлога в багажнику виконана дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою — запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Жвавий та економічний – двигун Suzuki S-Cross 2023

На українському ринку кросовер Suzuki S-Cross доступний лише з перевіреним 1,4-літровим турбомотором BoosterJet на 140 к. с., причому, на відміну від молодшого брата Grand Vitara, він поки не отримав "м'якої" гібридної установки.

У четвірки бадьорий характер, і вона любить розкручуватися. Це загалом нетипово для турбомоторів, але підбиває до активної їзди. Двигун не найтихіший, але його звук приємний і не настирливий.

Піковий момент, що крутить, відносно невеликий — 220 Н∙м, зате доступний вже з 1500 об/хв і аж до 4000 об/хв. Кросовер Suzuki важить всього 1290 кг, тому тяги йому цілком вистачає, навіть якщо на борту чотири особи. Навіть на "низах" (менше 2000 об/хв) двигун тяговитий.

Новий Suzuki S-Cross оснащують 1,4-літровим 140-сильним турбомотором Фото: Тарас Брязгунов

Suzuki S-Cross швидко набирає швидкість, та й обгони на трасі даються просто. До 100 км/год кросовер розганяється за 10,2 с — не найшвидший результат у класі, але досить пристойний.

На додаток, двигун економічний навіть без гібридного доважування. Заявлена витрата палива становить 7,9 л/100 км у місті та 5,2 л/100 км на трасі. У нас вийшло 8,4-8,6 л/100 км за переважно міської їзди і навіть із пробками цілком можна вкластися в 9-9,2 л на 100 км.

Класичний 6-ступінчастий автомат працює плавно та демонструє швидкі реакції. Передбачені підрульові пелюстки, а ось важіль має недолік — при виборі режиму можна легко промахнутися і включити нейтраль замість заднього ходу або ручний режим замість Drive.

У місті Suzuki S-Cross витрачає 8,4-8,6 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Позашляхові якості Suzuki S-Cross 2023

У В-класі залишилося не так багато кросоверів з повним приводом і Suzuki S-Cross — один з них. Задні колеса, як і раніше, можна підключити і примусово на швидкості до 60 км/год. Додайте сюди кліренс 180 мм і короткі звиси і виходить непогане авто для виїзду на природу — на легкому бездоріжжі проблем точно не буде.

Є і спортивний режим повнопривідної трансмісії, хоча вся його відмінність у тому, що КПП тримає вищі обороти двигуна.

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Який новий Suzuki S-Cross в управлінні

Втім, за статистикою, більшу частину часу кросовери все ж таки проводять на асфальті. У місті кросовер Suzuki впевнено маневрує і недостатня повертаність взагалі не дається взнаки.

Курсова стійкість та зчеплення з дорогою не викликають питань. Кермо автомобіля точне, хоча інформативності йому явно не вистачає. Але загалом керованість Suzuki S-Cross залишає дуже приємні враження.

Suzuki S-Cross досить жорсткий, але приємний в управлінні Фото: Тарас Брязгунов

А ось підвіска Suzuki S-Cross дуже жорстка, за мірками кросоверів — нерівності доріг відчутні, хоча до пробоїв рідко доходить. Зате завдяки таким параметрам авто мало крениться в поворотах.

Шумоізоляція стала дещо кращою, ніж у попередника, але вона все одно недостатня, особливо в днищі – і шини, і робота підвіски чути. На високих швидкостях додається і шум вітру.

Ціна Suzuki S-Cross в Україні

Новий Suzuki S-Cross коштує від 829 900 гривень та навіть топовий варіант GLX з повним приводом стартує з 1 085 000 гривень. Вартість — один із головних козирів моделі, адже багато повнопривідних конкурентів помітно дорожчі.

Вердикт Фокусу

Новий Suzuki S-Cross став сучаснішим на вигляд, але зберіг знайомий характер. Кросовер швидкий і економічний, але жорсткий і досить галасливий. Так, він не має багатьох сучасних опцій, але простота — це свого роду козир Suzuki S-Cross. До того ж, це зробило авто дешевшим.

Плюси Suzuki S-Cross:

невисока ціна;

швидкий та економічний турбомотор;

просторий (за мірками класу) салон та місткий багажник;

непогана прохідність.

Мінуси Suzuki S-Cross:

жорстка підвіска;

слабка шумоізоляція салону;

неточний важіль автоматичної КПП.

Технічні характеристики Suzuki S-Cross 2023