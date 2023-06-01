Розкішний "малюк": представлений найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)
Салон Suzuki Jimny оздоблений дорогою стьобаною шкірою та алькантарою. Потужність двигуна позашляховика збільшили до 165 к. с.
У Suzuki Jimny 2023 з'явилася нестандартна розкішна версія. Мініатюрний позашляховик надійде в продаж з жовтня за ціною $61 450, тобто він удвічі дорожчий за стандартну модель у не найбіднішій комплектації. Про це повідомляє сайт компанії Twisted Automotive.
Саме це британське ательє (воно спеціалізується на Land Rover) виконало тюнінг Suzuki Jimny, причому наголос зробили на розкіш. В обробці салону використана дорога стьобана шкіра, а стеля обшили алькантарою.
Замість штатної мультимедіа встановили досконалішу систему від Alpine, що включає супутникову навігацію. Крім того, з'явилася потужніша акустика.
Грати радіатора Suzuki Jimny пофарбували в колір кузова, а фари тонували. Водночас, не забули покращити і прохідність авто – встановлені позашляхові шини, а за доплату кліренсу Suzuki Jimny можуть збільшити до 235 мм. Серед опцій є лебідка та багажник на дах.
До того ж, тюнінг Suzuki Jimny торкнувся двигуна. 1,5-літрову бензинову четвірку доповнили турбіною, що підняло її потужність із 103 до 165 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny.
Також ми писали, що Suzuki Jimny отримав три нові яскраві версії.