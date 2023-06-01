Розкішний "малюк": представлений найдорожчий Suzuki Jimny в історії (фото, відео)

Салон Suzuki Jimny оздоблений дорогою стьобаною шкірою та алькантарою. Потужність двигуна позашляховика збільшили до 165 к. с.

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У Suzuki Jimny 2023 з'явилася нестандартна розкішна версія. Мініатюрний позашляховик надійде в продаж з жовтня за ціною $61 450, тобто він удвічі дорожчий за стандартну модель у не найбіднішій комплектації. Про це повідомляє сайт компанії Twisted Automotive.

Салон оздоблений дорогою шкірою

Саме це британське ательє (воно спеціалізується на Land Rover) виконало тюнінг Suzuki Jimny, причому наголос зробили на розкіш. В обробці салону використана дорога стьобана шкіра, а стеля обшили алькантарою.

Турбіна підняла потужність двигуна до 165 к. с.

Замість штатної мультимедіа встановили досконалішу систему від Alpine, що включає супутникову навігацію. Крім того, з'явилася потужніша акустика.

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Грати радіатора Suzuki Jimny пофарбували в колір кузова, а фари тонували. Водночас, не забули покращити і прохідність авто – встановлені позашляхові шини, а за доплату кліренсу Suzuki Jimny можуть збільшити до 235 мм. Серед опцій є лебідка та багажник на дах.

До того ж, тюнінг Suzuki Jimny торкнувся двигуна. 1,5-літрову бензинову четвірку доповнили турбіною, що підняло її потужність із 103 до 165 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов подовжений п'ятидверний Suzuki Jimny.

Також ми писали, що Suzuki Jimny отримав три нові яскраві версії.