Пікап Toyota Hilux отримає нову надекономічну версію (фото)

Гібрид Toyota Hilux збереже дизельний двигун, який доповнять "м'якою" 48-вольтною установкою. Електрифікація знизить витрату палива на 10%.

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Лінійку Toyota Hilux вперше поповнить гібридна модифікація. Електрифікований пікап продемонстрували під час ралі в Кенії, а його виробництво стартує в першій половині 2024 року. Про це повідомляє сайт The Drive.

Гібридний пікап збереже дизельний двигун Фото: drive.com.au

Гібрид Toyota Hilux — вельми нетиповий, адже він оснащений не бензиновим, а турбодизельним двигуном. 2,8-літрова четвірка — така сама, як у стандартного пікапа: вона розвиває 204 к. с. і 500 Нм.

Турбодизель доповнено 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою зі стартер-генератором і системою глушіння двигуна під час зупинок. Надбавка в потужності буде незначною, зате витрату пального і рівень шкідливих викидів вдасться знизити на 10%.

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Пікап Toyota Hilux у гібридному виконанні запропонують виключно з 6-ступінчастою автоматичною КПП. Модель буде доступна тільки в чотиридверній версії і візуально нічим не відрізняється від стандартного Hilux.

Витрата палива гібрида знизиться на 10% Фото: drive.com.au

Представники японської компанії пояснили, що "м'яка" гібридна установка з'явиться на Toyota Hilux раніше, ніж електрична. Річ у тім, що пікап часто експлуатується у віддалених куточках планети, а також має попит в Африці та Азії, де не розвинена зарядна інфраструктура. Гібридизація ж дасть змогу знизити шкідливі викиди.

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