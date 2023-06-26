Дорожче за Land Cruiser: найрозкішніший кросовер Toyota розсекретили до прем'єри (фото)

Великий преміальний кросовер Toyota Century SUV коштуватиме щонайменше 75 000 доларів. Модель запропонують виключно в потужних гібридних версіях.

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Новий кросовер Toyota Century SUV показали на першому офіційному зображенні. Флагманська позашляхова модель японської марки засвітилася під час презентації мінівена Toyota Alphard. Про це повідомляє сайт Response.

Авто запропонують тільки в гібридних версіях

Перший тизер Toyota Century SUV підтвердив істинність неофіційних зображень авто. Незграбний дизайн із довгим капотом і високою віконною лінією витриманий у дусі седана Toyota Century.

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Поки що подробиць про кросовер Toyota Century SUV небагато. Відомо, що розкішне авто зараз проходить тести і з'явиться в нинішньому році, а його стартова ціна становитиме близько 75-80 тис. доларів.

Нова Toyota Century SUV буде побудована на платформі моделей Grand Highlander і Lexus TX. Її довжина становитиме близько 5,2 м, а колісна база — приблизно 3 м.

Неофіційний рендер Toyota Century Фото: BestCarWeb

Незважаючи на такі великі розміри, в салоні встановлять тільки два ряди сидінь. Покупцям запропонують версії на 4 і 5 місць. Природно, внутрішнє оздоблення буде дуже розкішним.

Характеристики Toyota Century SUV не розголошують, відомо лише, що авто буде повнопривідним гібридом. Повідомляється, що кросовер може отримати силові установки потужністю 371 і 406 к. с. від Lexus TX.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явилися перші зображення нового позашляховика Toyota Land Cruiser Prado.

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