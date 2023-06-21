Toyota представила нові преміальні автомобілі для великої родини (фото)

Нові Toyota Alphard та Vellfire розроблені для японського ринку та є флагманськими мінівенами бренду. Початкова ціна Toyota Alphard складає 38 000 доларів.

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Toyota представила розкішні мінівени Alphard та Vellfire нового покоління. Новинки отримали стильний дизайн та багате оснащення. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Toyota Alphard і Vellfire мають великий попит на внутрішньому ринку Японії. Ці моделі цінують за високий рівень практичності та розкішний інтер'єр.

Нові Toyota Alphard та Vellfire зберегли впізнаваність, але стали сучаснішими зовні. Спереду розмістили величезну решітку радіатора та вузькі фари.

Спереду розмістили масивну решітку радіатора Фото: Toyota

Позаду встановлені великі світлодіодні ліхтарі. Їх поєднує чорна глянсова панель з хромованою окантовкою.

Позаду встановлені великі світлодіодні ліхтарі Фото: Toyota

Мінівени побудовані на платформі TNGA-K. На цій архітектурі також заснований розкішніший Lexus LM.

Toyota Alphard та Vellfire мають не так і багато відмінностей. Vellfire є більш спортивною версією Alphard.

Для Toyota Alphard та Vellfire буде запропоновано кілька варіантів оформлення інтер'єру Фото: Toyota

Мінівени доступні з 2,4-літровим бензиновим двигуном потужністю 275 к.с. Також для моделей запропоновано гібридну силову установку потужністю 250 к.с. Базовим є 2,5-літровий бензиновий двигун потужністю 180 к.с.

Обидві моделі можна придбати як з переднім, так і з повним приводом. Початкова ціна Toyota Alphard складає 38 000 доларів. За топовий Toyota Vellfire Executive Lounge E-Four доведеться заплатити 62 790 доларів.

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Toyota Alphard та Vellfire нового покоління вже доступні для покупки в Японії. На відміну від Lexus LM, ці моделі не з'являться в інших країнах.

Раніше Фокус писав, що Toyota готує нові інноваційні електромобілі із запасом ходу до 1500 км.