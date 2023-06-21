Toyota представила новые премиальные автомобили для большой семьи (фото)

Новые Toyota Alphard и Vellfire разработаны для японского рынка и являются флагманскими минивэнами бренда. Начальная цена Toyota Alphard составляет 38 000 долларов.

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Toyota представила роскошные минивэны Alphard и Vellfire нового поколения. Новинки получили стильный дизайн и богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Toyota Alphard и Vellfire пользуются большим спросом на внутреннем рынке Японии. Эти модели ценят за высокий уровень практичности и роскошный интерьер.

Новые Toyota Alphard и Vellfire сохранили узнаваемость, но стали более современными внешне. Спереди разместили огромную решетку радиатора и узкие фары.

Спереди разместили массивную решетку радиатора Фото: Toyota

Сзади установлены большие светодиодные фонари. Их объединяет черная глянцевая панель с хромированной окантовкой.

Сзади установлены большие светодиодные фонари Фото: Toyota

Минивэны построены на платформе TNGA-K. На этой архитектуре также основан более роскошный Lexus LM.

Toyota Alphard и Vellfire имеют не так и много различий. Vellfire является более спортивной версией Alphard.

Для Toyota Alphard и Vellfire будет предложено несколько вариантов оформления интерьера Фото: Toyota

Минивэны доступны с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 275 л.с. Также для моделей предложена гибридная силовая установка мощностью 250 л.с. Базовым является 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 180 л.с.

Обе модели можно купить как с передним, так и с полным приводом. Начальная цена Toyota Alphard составляет 38 000 долларов. За топовый Toyota Vellfire Executive Lounge E-Four придется заплатить 62 790 долларов.

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Toyota Alphard и Vellfire нового поколения уже доступны для покупки в Японии. В отличие от Lexus LM, эти модели не появятся в других странах.

Ранее Фокус писал, что Toyota готовит новые инновационные электромобили с запасом хода до 1500 км.