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Авто

Новейший премиальный седан Toyota Crown получил заряженную версию (фото)

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Фото: TOM'S Racing | TOM'S Racing сделали Toyota Crown более спортивной

Седан сделали ниже и оснастили новым кузовным обвесом. Топовая версия седана оснащена гибридной силовой установкой мощностью 340 л.с. и способна разгоняться до сотни за 5,7 секунды.

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Японское тюнинг-ателье TOM'S Racing представило пакет доработок для нового Toyota Crown. Внедорожный седан получил спортивный кузовной обвес и другие улучшения. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Toyota Crown от TOM'S Racing окрашен в белый цвет. Внешний вид дополняют контрастные детали черного цвета.

Седан сделали ниже, а также оснастили новыми 21-дюймовыми колесными дисками. На выбор доступны два варианта их дизайна.

Спереди появился массивный сплиттер. Он генерирует дополнительную прижимную силу для передней части авто.

Toyota Crown TOM'S Racing Fullscreen
На крышке багажника появился спойлер
Фото: TOM'S Racing

Сзади установили карбоновый спойлер и большой диффузор. Также появились новые двойные выхлопные патрубки. Стоимость пакета доработок не раскрывается.

Toyota Crown TOM'S Racing Fullscreen
Сзади установили двойные выхлопные патрубки
Фото: TOM'S Racing

Toyota Crown доступен с несколькими силовыми установками на выбор. Базовой является сочетание 2,5-литрового атмосферного бензинового двигателя и двух электромоторов суммарной мощностью 236 л.с. Также доступен 2,4-литровый турбированный двигатель, который работает в паре с двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с.

Важно
Camry на максималках: представлен новый премиальный седан Toyota Crown (фото)
Camry на максималках: представлен новый премиальный седан Toyota Crown (фото)

Топовая версия Toyota Crown способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в Японии презентовали купе-кроссовер Toyota Crown Sport.