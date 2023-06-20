Новий преміальний седан Toyota Crown отримав заряджену версію (фото)

Седан зробили нижчим та оснастили новим кузовним обвісом. Топова версія седана оснащена гібридною силовою установкою потужністю 340 к.с. і здатна розганятись до сотні за 5,7 секунди.

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Японське тюнінг-ательє TOM'S Racing представило пакет доопрацювань для нового Toyota Crown. Позашляховий седан отримав спортивний кузовний обвіс та інші покращення. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Toyota Crown від TOM'S Racing пофарбований у білий колір. Зовнішній вигляд доповнюють контрастні деталі чорного кольору.

Седан зробили нижчим, а також оснастили новими 21-дюймовими колісними дисками. На вибір доступні два варіанти їхнього дизайну.

Спереду з'явився масивний сплітер. Він генерує додаткову притискну силу для передньої частини авто.

На кришці багажника з'явився спойлер Фото: TOM'S Racing

Позаду встановили карбоновий спойлер та великий дифузор. Також з'явилися нові подвійні вихлопні патрубки. Вартість пакета доопрацювань не розкривається.

Позаду встановили подвійні вихлопні патрубки Фото: TOM'S Racing

Toyota Crown доступний з кількома силовими установками на вибір. Базовою є поєднання 2,5-літрового атмосферного бензинового двигуна та двох електромоторів сумарною потужністю 236 к.с. Також доступний 2,4-літровий турбований двигун, який працює у парі з двома електромоторами сумарною потужністю 340 к.с.

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Топова версія Toyota Crown здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в Японії презентували купе-кросовер Toyota Crown Sport.