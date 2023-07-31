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Авто

Новий Haval стане дешевою альтернативою Land Rover Defender і Toyota Land Cruiser (фото)

Haval Raptor, новий Haval Raptor, позашляховик Haval
Фото: Great Wall | Haval Raptor — 4,8-метровий позашляховик із брутальним дизайном

Haval Raptor — класичний позашляховик із кутастим дизайном. Модель запропонують виключно в потужній гібридній версії, і вона зможе проїхати понад 100 км на електротязі.

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У Китаї презентували новий Haval Raptor. Флагманський позашляховик марки надійде в продаж з осені за ціною менше 200 000 юанів ($28 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Haval Raptor, новий Haval Raptor, позашляховик Haval Fullscreen
У авто непогані позашляхові якості
Фото: autohome.com.cn

Новий Haval Raptor — великий позашляховик із несучим кузовом. Його позиціонують, як старшого брата популярної моделі Haval Dargo і більш доступну альтернативу Toyota Land Cruiser і Land Rover Defender.

За дизайном китайський позашляховик схожий з Land Rover і Toyota. У нього класичний кутастий дизайн з високим капотом, широкою решіткою радіатора і круглими фарами. Ліхтарі по краях кузова виконані в стилі Defender.

Haval Raptor, новий Haval Raptor, позашляховик Haval Fullscreen
Haval Raptor отримав 380-сильну гібридну установку
Фото: autohome.com.cn

Розміри Haval Raptor 2024:

  • довжина — 4800 мм;
  • ширина — 1916 мм;
  • висота — 1822 мм;
  • колісна база — 2738 мм;
  • маса — 2055 кг.
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Салон Haval Raptor оздоблений шкірою. Позашляховик отримав віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

Haval Raptor, новий Haval Raptor, позашляховик Haval Fullscreen
У салоні встановлено великий тачскрін
Фото: autohome.com.cn

Позашляховик стане гібридом, як і багато сучасних моделей концерну Great Wall. Бензинова 1,5-літрова турбочетвірка і два електромотори сумарно розвивають 380 к. с. і 750 Нм. На вибір запропонують акумуляторні батареї на 19,1 і 27,5 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 102 і 145 км, відповідно.

Основний упор зроблять на позашляхові якості авто. Haval Raptor із кліренсом 200 мм зможе долати броди глибиною до 560 мм. Кут в'їзду становить 24°, а з'їзду — 30°.

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