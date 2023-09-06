Toyota представила 450-сильний спорткар: буде побудовано тільки три таких авто (фото)

Toyota GR Supra GT4 100 Edition став найдорожчою версією спорткара. Під капотом розташований 450-сильний двигун, а розгін до сотні займає менше ніж 4 секунд.

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Лінійку Toyota GR Supra поповнила нова перегонова версія GT4 100 Edition. Загалом буде випущено лише три таких спорткари. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Toyota GR Supra GT4 100 Edition заснована на перегоновому боліді GT4 EVO. Як і "донора", цей спорткар не можна використовувати на дорогах загального користування.

Новинка не може брати участь у змаганнях GT4. Власник зможе поїздити на спорткарі тільки в певні трек-дні.

Усі три авто будуть пофарбовані в колір Plasma Orange Фото: Toyota

Toyota GR Supra GT4 100 Edition пофарбована в помаранчевий колір Plasma Orange. Також ця версія відрізняється наявністю пасажирського сидіння, новими карбоновими бічними дзеркалами заднього виду і зміненим кузовним обвісом.

В інтер'єрі з'явилося сидіння для пасажира Фото: Toyota

На капоті з'явився збільшений повітрозабірник. Також спереду встановлено новий карбоновий сплітер, а ззаду є масивне антикрило.

На капоті є збільшений повітрозабірник Фото: Toyota

Toyota GR Supra GT4 100 Edition буде випущена обмеженим тиражем у три екземпляри. Один із них призначений для Північної Америки, а два інших — для Європи та Азії.

Toyota GR Supra GT4 100 Edition оснащена 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 450 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж 4 секунд, а максимальна швидкість становить майже 300 км/год. Завдяки відсутності глушника у вихлопній системі спорткар став звучати агресивніше.

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Вартість лімітованого спорткара становить 236 440 доларів. У цю суму не входять податки та вартість доставки.

Раніше Фокус писав, що експерти перевірили керованість спорткара Toyota GR86 у двох складних тестах.