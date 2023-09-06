Японський Rolls-Royce Cullinan: представлено найдорожчий кросовер Toyota (фото)

Toyota Century SUV отримала розкішний інтер'єр, який розрахований на задніх пасажирів. Кросовер оснащений гібридною силовою установкою і може проїхати понад 50 км на електротязі.

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Лінійку Toyota Century вперше поповнив кросовер. Новинка стане флагманською моделлю японського бренду і пропонує найвищий рівень розкоші. Про це розповіли на сайті NetCarShow.

Toyota Century випускається з 1967 року. Це люксовий седан, який був призначений виключно для японських чиновників та імператора. Тепер його вперше доповнить однойменний кросовер. Стартова ціна складе близько $170 000.

Кросовер отримав строгий дизайн з U-подібними фарами спереду. Між ними знаходиться широка решітка радіатора з логотипом Century.

Toyota Century SUV доступна з двоколірним кузовом Фото: Toyota

Задня оптика майже повністю повторює передні фари. Також кросовер доступний з одноколірним або двоколірним кузовом.

Задні ліхтарі отримали U-подібну форму Фото: Toyota

Габарити Toyota Century SUV:

довжина — 5205 мм;

ширина — 1990 мм;

висота — 1805 мм;

колісна база — 2950 мм;

вага — 2570 кг.

Найбільше уваги в Toyota Century SUV було приділено комфорту пасажирів. Загалом кросовер розрахований на чотири посадкові місця, а на задньому ряду сидінь встановлено два крісла з підніжками, масажем і безліччю регулювань. Також передбачено два мультимедійні дисплеї.

Задні сидіння мають безліч регулювань Фото: Toyota

Усередині встановлено великий горизонтальний дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів. Більшість органів управління розташовані на кермі, щоб шофер не відривався від водіння.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Toyota

Toyota Century SUV оснащена гібридною силовою установкою з 3,5-літровим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю близько 405 к.с. Кросовер може проїхати понад 50 км на електротязі.

Крім цього Toyota Century SUV отримала систему Dynamic Rear Steering. Вона дає змогу повертати всіма чотирма колесами, щоб зменшити кут розвороту.

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Новинка надійде у виробництво у 2023 році. Кросовер випустять обмеженим тиражем. Початкова вартість моделі становитиме понад 100 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що в Японії показали нову Toyota GR Corolla 2024 року.