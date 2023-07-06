Пересувний храм: розкішний седан Toyota пертворили на екстравагантний катафалк (фото)
Седан, який раніше використовувався для перевезення високопоставлених чиновників, був перетворений на розкішний катафалк. Задня платформа імітує храм з оздобленням, яке нагадує золото.
У США на аукціон Cars & Bids виставили незвичайний катафалк на базі розкішного седана Toyota Century. У задній частині встановлено платформу, яка нагадує храм. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.
В Японії поширені катафалки міягата, які сильно відрізняються від традиційного похоронного транспорту. Замість стриманої платформи, в якій перевозять труну, задня частина таких авто виконана дуже екстравагантно.
Цей екземпляр заснований на седані Toyota Century 1996 року випуску. Такий автомобіль часто обирали чиновники, оскільки ця модель пропонує дуже високий рівень комфорту та має високу вартість.
Авто пофарбоване в чорний колір, а зовнішній вигляд доповнюють хромовані кузовні елементи. Катафалк зберіг задні двері, хоча в них більше немає потреби.
Особливу увагу було приділено новій задній платформі. Вона імітує храм з оздобленням, що нагадує золото.
Виставлений на аукціон автомобіль відмінно зберігся. Пробіг авто становить близько 53 300 км.
Седан Toyota Century оснащений 4,0-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 165 к.с. і 289 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач.Важливо
Торги за цей незвичайний катафалк закінчуються через 5 днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 6 666 доларів.
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